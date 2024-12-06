Политолог Баширов: Хинштейн сможет ответить на запросы жителей Курской области

Tекст: Олег Исайченко

«Александр Хинштейн – настоящий патриот России. Он хорошо зарекомендовал себя во время работы в Госдуме. Отмечу, что депутатом он избирался в одномандатных округах, а это гораздо сложнее, чем быть в партийных списках. Это говорит о том, что он способен налаживать тесный контакт с населением», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Умение слушать граждан, учитывая текущее положение Курской области, крайне важно для главы региона. Как отметил сам Владимир Путин, жителям этой территории необходимо оказать максимальную поддержку. В условиях боевых действий сделать это крайне непросто», – говорит он.

«Помимо этого, Хинштейн обладает впечатляющим законотворческим опытом. Эта деятельность всегда подразумевала острую реакцию на меняющийся политический ландшафт. Данный навык как раз и пригодится новому врио главы области», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, назначение Хинштейна можно объяснить двумя основными причинами. Первая – для работы в приграничной территории необходим человек, способный простым языком разъяснить гражданам имеющиеся проблемы. А вторая – он обязан уметь справляться со стрессом и действовать в быстро меняющихся обстоятельствах», – считает собеседник.

«Однако не стоит упускать из виду тот факт, что государство прикладывает немало усилий для того, чтобы максимально полно удовлетворить потребности жителей Курской области. А имеющиеся контакты Хинштейна с федеральным центром лишь укрепят имеющиеся процессы», – рассуждает Баширов.

«Что касается Алексея Смирнова, ушедшего в отставку, на мой взгляд, он также заслуживает большого уважения. Когда тот шел на выборы, в регионе сохранялась относительно спокойная обстановка. Сейчас же, по всей видимости, он понял, что его компетенций в текущих условиях недостаточно. Экс-губернатор принял мужественное решение: уступил дорогу более подходящему на этот пост человеку», – заключил Баширов.

Ранее Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

«Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.