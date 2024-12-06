Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Песков объяснил назначение Хинштейна в Курскую область
Песков: Хинштейн назначен врио губернатора Курской области для кризисного управления
Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области для кризисного управления, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, назначение Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления.
Представитель Кремля подчеркнул, что кандидатура Хинштейна была выбрана с учетом его опыта на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед регионом задач.
По словам Пескова, экс-глава Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку, чтобы перейти на другую работу. Однако пресс-секретарь не уточнил, на каком именно месте Смирнов продолжит карьеру, отметив, что пока это неизвестно.
Что касается будущей работы Хинштейна, Песков пояснил, что пока сложно сказать, будет ли она долгосрочной или ограничится временным антикризисным управлением.
«Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил Песков.
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн. Назначенный на должность врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о скором выдвижении в регион для выполнения должностных задач.