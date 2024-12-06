  • Новость часаЛавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
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    Что будет с Арменией без ОДКБ
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    Главный Дед Мороз России заступился за инициаторов раннего украшение городов к Новому году
    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам
    Назван цвет 2025 года
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, и при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    13 комментариев
    6 декабря 2024, 08:50 • Новости дня

    Цены на нефть отреагировали на ряд факторов слабыми колебаниями

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу слабо колеблются на ряде факторов, в частности, результатах заседания ОПЕК+.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.39 снижалась на 0,07% – до 72,04 доллара за баррель, а январские фьючерсы на нефть марки WTI росли в цене на 0,01%, до 68,31 доллара, причем минутами ранее котировки этой марки несколько снижались, передает РИА «Новости».

    Отметим, что участники рынка оценивают прошедшие накануне заседания ОПЕК+. По итогам министерской встречи в четверг альянс продлил добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца марта 2025 года, а ограничения на 1,65 млн баррелей в сутки – до конца 2026-го. Следующая встреча запланирована на 28 мая.

    Кроме того, по данным управления энергетической информации минэнерго США, опубликованным ранее, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 5,1 млн баррелей (1,2%), до 423,4 млн баррелей, и это больше, чем предполагали эксперты.

    В пятницу вечером ожидается выход данных о действующих нефтяных буровых установках от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями: например, проведение платежа через третьих лиц.

    Как передает РБК, Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок расчетов за российский газ. Согласно новому документу, российские экспортеры газа могут учитывать встречные требования в обязательствах по оплате газа иностранными покупателями. Таким образом, обязательство по оплате может быть полностью или частично прекращено путем зачета таких требований, в том числе зачисление средств на счета через третьих лиц.

    Указ также уточняет, что расчеты за газ через Газпромбанк пока не производятся из-за санкций, введенных США. Оплата может быть произведена с момента зачисления иностранцем средств на рублевый или валютный счет, открытый в уполномоченном банке, или путем зачета встречных требований.

    Газпромбанк оставался одним из немногих крупных российских банков, не включенных в санкционный список, но 21 ноября американский Минфин ужесточил ограничения против него. Эти меры вступят в силу 20 декабря. В связи с этим в России пообещали найти альтернативные варианты расчетов за поставляемый в Европу газ.

    С начала санкционного давления на Россию, Венгрия и Словакия продолжают получать российский газ по трубопроводу «Дружба». Будапешт выражает обеспокоенность новыми санкциями, называя их угрозой энергетической безопасности, а российские власти считают меры незаконными и неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. В самом Евросоюзе в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России, что может повлиять на экономику Газпрома и Евросоюза. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    5 декабря 2024, 18:15 • Новости дня
    Путин наградил «Волонтера года – 2024»
    Путин наградил «Волонтера года – 2024»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    На церемонии вручения премии «МЫВМЕСТЕ» президент России Владимир Путин наградил волонтера года – 2024. Им стала Мария Карпенко из Курчатова Курской области – создатель проекта «Вторая жиZнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, добровольцы и волонтеры движения «Вторая жиZнь» объединились для помощи военнослужащим, их семьям и мирным жителям в зоне боевых действий. Активисты вывозят тех, кто не смог сам эвакуироваться – людей с инвалидностью, пенсионеров, семьи с детьми и бездомных животных. И еще один проект – «Животные зоны СВО» – принимает животных от военных в зоне фронта и передает их в семьи военных.

    К движению присоединились 15 тысяч человек со всей России. Добровольцы доставили 700 тонн груза в зону СВО, помогли примерно 500 тыс. человек, провели благотворительные концерты, акции, уроки со школьниками и молодежью.

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    5 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев

    Анналена Бербок назвала численность населения Европы в 1,3 млрд человек

    Бербок в критикующей Лаврова речи сильно завысила численность европейцев
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    На Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Совете министров иностранных дел ОБСЕ с критикой в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, попутно ошибочно заявив о численности населения Европы в 1,3 млрд человек, сообщает РИА «Новости». По данным ООН, население Европы составляет около 750 млн человек.

    Позднее министерство иностранных дел Германии исправило заявление Бербок, заменив в опубликованной в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) цитате слово «Европа» на «регион ОБСЕ». Эти изменения внесли после реакции общественности на ошибку.

    Лавров ранее прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. В своем выступлении на заседании подчеркнул бесполезность ОБСЕ, критически отозвавшись о роли организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, визит Лаврова стал первым в страну Евросоюза с начала российской специальной военной операции на Украине. Перед заседанием он раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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    5 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    СК прокомментировал дело чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    СК РФ выступил с заявлением по расследованию дела группы подростков, нападавших на прохожих в Москве. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один из этих подростков якобы невиновен и выступил с критикой в адрес глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева.

    Следственный комитет России в своем Telegram-канале пояснил, что осенью 2023 года пятеро подростков вступили в сговор для совершения насильственных действий в отношении случайных прохожих. Они провоцировали конфликты, которые перерастали в драки. Пострадали восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

    Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле». По сведениям СК, подростки действовали в составе группы, один из них начинал конфликт, после чего нападал на жертву, остальные поддерживали его и давали советы.

    Следствие квалифицировало действия подростков как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования были собраны свидетельства обвиняемых, подтверждающие их участие в преступлении, а также показания потерпевших и свидетелей. Найдены электронные носители с видеозаписями нападений.

    СК подчеркнул, что окончательное решение о вине подростков вынесет суд. Кроме того, ведомство опубликовало видеозаписи, на которых зафиксированы нападения подозреваемых.

    В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невиновности одного из проходящих по делу – находящегося под домашним арестом семь месяцев чеченского подростка и подверг критике главу СК Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева.

    По словам Кадырова, сейчас делом подростка занимаются чеченские депутаты, правозащитники и он сам. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают», – заявил глава республики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания Кадырова по этому вопросу.

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    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

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    5 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    WSJ: Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США, пишет The Wall Street Journal.

    Украинские официальные лица ведут серьезные переговоры с будущей администрацией Дональда Трампа о достижении соглашения по прекращению войны Украины с Россией, пишет The Wall Street Journal. Встреча состоялась до вступления Трампа в должность, чтобы минимизировать разногласия.

    По данным источников, на днях в Вашингтон прибыл главный помощник президента Украины Владимира Зеленского. Он провел встречу с Китом Келлогом, назначенным Трампом специальным посланником по России и Украине, а также с Майком Уолцем, будущим советником по нацбезопасности. Эти переговоры проходят на фоне неопределенности относительно намерений новоизбранного президента США, подчеркивает издание.

    Целью встречи является обсуждение возможных путей выхода из конфликта через дипломатические каналы, а также прояснение позиции администрации Трампа по ключевым вопросам, связанным с дальнейшими отношениями Киева и Москвы. Ожидается, что обе стороны продолжат диалог для достижения конкретных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Москва готова изучить предложения от избранного президента США Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами, отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения.

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    5 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Абхазии приостановили выплаты зарплат бюджетникам

    Финансирование бюджетных организаций в Абхазии приостановили из-за нехватки средств

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансирование бюджетных организаций, включая выплату зарплат, приостановлено в Абхазии из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию.

    Финансирование расходов бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату заработных плат, приостановлено из-за дефицита и необходимости поиска средств на покупку электроэнергии, сообщает ТАСС. И. о. министра финансов Владимир Делба на совещании с и. о. президента Бадрой Гунбой отметил, что правоохранительные органы также остаются без финансирования.

    «Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», – заявил Делба, цитируемый республиканским информационным агентством «Апсныпресс».

    Министерство по налогам и сборам Абхазии активно взыскивает недоимки, и в начислении таможенных платежей задержек нет, однако этих доходов может не хватить для обеспечения социальных обязательств государства, добавил Делба.

    Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба назвал ситуацию с энергетикой чрезвычайной и сообщил о возможности введения режима ЧС в энергетической сфере. По его словам, потребление значительно возросло за последние годы, что связано с неэффективной борьбой с майнингом криптовалюты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей. В стране возникла необходимость поиска средств для оплаты коммерческого перетока электроэнергии из России, который покрывает дефицит в республике.

    Ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    5 декабря 2024, 19:13 • Новости дня
    Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии

    Военный эксперт Лямин: Продвижение боевиков в Сирии создает угрозу для военных баз России

    Эксперт указал на новые риски для российских военных баз в Сирии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Он отметил, что после захвата Хамы под угрозой оказался Хомс, потеря которого может привести к распаду страны. Ранее сирийская армия объявила об утрате контроля над городом Хама.

    Риски для российских баз в Сирии усиливаются: боевики выходят на те рубежи, с которых удобно запускать дроны-камикадзе по прибрежным городам, где находятся базы. Подобные атаки были и раньше, но сейчас боевики могут их устраивать чаще и намного масштабнее, указал Юрий Лямин.

    «Есть и другая проблема: города Хама и Хомс – это та ось, на которой держатся связи между разными частями Сирии. Сейчас боевики захватили Хаму. Если им удастся продвигаться дальше, возникнет угроза отрезания побережья от остальной части страны. Ситуация уже развивается по очень плохому сценарию, и если боевиков не сдержать – тогда возможен катастрофический сценарий: боевики могут пойти частично на Дамаск, частично на побережье», – отметил эксперт.

    По словам Лямина, армии Башара Асада необходимо стягивать как можно больше боеспособных сил в район Хомса и не допустить дальнейшего продвижения боевиков, а российской и сирийской авиации – наносить максимально эффективные удары по бандформированиям. «Любыми путями нужно сдержать наступление на этом направлении. Нельзя допустить распада страны», – сказал он.

    Эксперт также предположил, что на этом фоне другой важный в регионе игрок – Израиль – может счесть складывающуюся в Сирии ситуацию выгодной для себя, поскольку рассматривает угрозу от Ирана и проиранских сил в республике как более серьезную, чем со стороны боевиков.

    «Если боевики продолжат наступление, они могут перерезать линии снабжения ливанской «Хезболлы», а для Израиля это будет просто подарком. Есть еще одно важное обстоятельство. За последний год Израиль часто бомбил силы, которые считал проиранскими. Если тот же Иран будет перебрасывать крупные силы в Сирию, существует угроза того, что Израиль начнет их бомбить по дороге. Ввод крупных сил из Ирана или проиранских из Ирака Тель-Авив может воспринять как прямую угрозу себе», – заключил Юрий Лямин.

    Ранее в четверг под контроль боевиков перешел крупный город Хама, что открыло им дорогу на важный логистический узел Хомс. Как заявила сирийская армия, ее подразделения оставили Хаму, «чтобы сохранить жизни гражданских и предотвратить городские бои», передает Reuters.

    Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что «если сирийцы сдадут так же легко и Хомс, придется задуматься об эвакуации баз». «Ставки повышаются. Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна», – полагает он.

    Напомним, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (группировка признана террористической и запрещена в России) нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб в конце ноября. До этого в течение четырех лет этот район оставался относительно спокойным благодаря договоренностям между Россией и Турцией – линия фронта была в значительной степени заморожена с 2020 года.

    Боевые действия возобновились недалеко от турецкой границы. Наступление боевики начали с удерживаемых ими районов северо-западной Сирии. 30 ноября боевики установили контроль над крупным городом Алеппо.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    5 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства

    Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.

    Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.

    Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.

    На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

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    5 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Красный рюкзак морпеха Струны решили передать в музей ВС России
    Красный рюкзак морпеха Струны решили передать в музей ВС России
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Дарья Григоренко

    Красный рюкзак, принадлежащий Герою России и легендарному морпеху Струне, украсит музей Вооруженных сил России, сообщили СМИ.

    Как пишет RT, передачу рюкзака осуществит певица Юта, которой он достался в подарок от Струны. Торжественная церемония передачи состоится 4 декабря. На ней будет присутствовать сам Струна, а также военные деятели Иван Жарский и Дмитрий Кутенков. Этот важный момент станет первым случаем, когда все трое передают личные вещи в музей.

    Струна с самого начала служил в зоне специальной военной операции. Уже в возрасте 24 лет он стал командиром штурмовиков. Он активно участвовал в освобождении территорий Донецкой народной республики и Мариуполя.

    В октябре 2022 года в Кремле сообщили, что легендарному морскому пехотинцу с позывным Струна было присвоено звание Героя России.

    Ранее телеканал RT выпустил первый эпизод фильма «Морпехи. Сильные духом» о военных с позывными Струна, Рокот и Бойк.

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