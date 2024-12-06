Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Бывший губернатор Курской области обратился к жителям
Бывший губернатор Курской области Смирнов объявил о переходе на новую работу
Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что переходит на новое место службы, где планирует приложить все усилия, чтобы поддерживать регион.
Смирнов отметил, что переходит на новое место службы по решению руководства, и выразил готовность приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его новая работа будет в том числе направлена на поддержку развития Курской области, отмечается в Telegram-канале экс-губернатора.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.
Ранее отмечалось, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора.