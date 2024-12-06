Бывший губернатор Курской области обратился к жителям

Бывший губернатор Курской области Смирнов объявил о переходе на новую работу

Tекст: Максим Попов

Смирнов отметил, что переходит на новое место службы по решению руководства, и выразил готовность приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его новая работа будет в том числе направлена на поддержку развития Курской области, отмечается в Telegram-канале экс-губернатора.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Хинштейн.



Ранее отмечалось, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Он был назначен врио главы региона 15 мая 2024 года, а в сентябре победил на выборах губернатора.

