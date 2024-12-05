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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

    4 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Вице-премьер Мантуров сказал, кто придумал название «Орешник»
    Вице-премьер Мантуров сказал, кто придумал название «Орешник»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров ответил на вопрос, кто придумал название для новейшей российской ракеты «Орешник».

    «Специально обученные люди», — сказал Мантуров с улыбкой, отвечая на вопрос корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева.

    Соответствующее видео журналист разместил в своем Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он также  заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы.

    Как отметили западные СМИ, ракета «Орешник» стала серьезной угрозой для Европы.

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    5 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин

    Депутат Рады сообщил о принятии закона, позволяющего мобилизацию женщин

    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    @ NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада Украины приняла законопроект, который предписывает мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку, говорится в заявлении депутата Дмитрия Разумкова.

    Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, который позволяет мобилизовать женщин, прошедших курс базовой военной подготовки, передает ТАСС. Об этом сообщил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что документ предполагает внесение женщин в реестр военнообязанных после прохождения ими базовой подготовки, что открывает возможность их мобилизации в будущем.

    Разумков выразил удивление, что многие депутаты поддержали этот законопроект, не осознавая его содержание или поддерживая идею мобилизации женщин. Он призвал к изменению данного положения ко второму чтению. Законопроект, внесенный премьер-министром Денисом Шмыгалем в сентябре, касается изменений в законе о воинской обязанности, предусматривающих военный учет и медицинский осмотр призывников.

    Украина уже сталкивается с вопросом мобилизации женщин. С октября прошлого года введены требования о постановке на учет женщин с медицинским образованием. Ранее обсуждалась возможность обязательной военной подготовки для всех женщин от 18 до 25 лет, однако депутаты утверждали, что это не означает их мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинских женщин следует готовить к военной службе. Тимочко считал, что необходимо рассматривать наихудший сценарий развития военных операций для минимизации рисков. Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине является необходимой для выживания страны. Берлинская подчеркнула, что несмотря на непопулярность, мобилизация женщин необходима для выживания общества.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    5 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского

    Spectator заявил о завершении карьеры Зеленского подписанием документа о разделе Украины

    Spectator предсказал раздел Украины как итог правления Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Западный обозреватель предположил, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Издание Spectator заявило, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится разделом Украины, пишет РИА «Новости». В статье говорится: «Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны».

    Обозреватель подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации, страдая от непопулярности среди украинцев из-за своих неудач. Ожидается, что гнев граждан усилится в преддверии возможных выборов. Автор отмечает, что «как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет».

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а выборы президента, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент Украины подчеркивал, что выборы сейчас «несвоевременны».

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады. Он подчеркивал, что для легитимных выборов президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не пролонгирует результаты прошедших выборов, и конституция об этом не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, чтобы уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Москва готова изучить предложения от Дональда Трампа по разрешению кризиса на Украине, но не готова поступаться своими национальными интересами.

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    4 декабря 2024, 13:57 • Новости дня
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийские военные офицеры и курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо благодаря совместной координации с Россией, сообщили в сирийском Минобороны.

    Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.

    Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.

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    4 декабря 2024, 08:39 • Новости дня
    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов

    Стало известно о применении сирийскими боевиками украинской тактики БПЛА в ночных атаках

    Террористы в Сирии переняли тактику украинских инструкторов
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе, сообщил специалист по беспилотникам.

    Сирийские террористы переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, что подтвердил специалист по изучению БПЛА, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, боевики в Сирии теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для украинских вооруженных сил. Эксперт отмечает, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами.

    Сотрудник военной компании, ранее работавший на линии фронта в зоне спецоперации, отметил, что заметил сходство в тактических приемах боевиков в Сирии и украинских военнослужащих. Он выразил уверенность в том, что спецслужбы Украины присутствуют в Идлибе, в зоне деэскалации.

    «На каждом образце дронов можно найти надписи на английском языке, что нехарактерно для боевиков арабского происхождения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Сирии планировала контратаковать в провинции Хама, а сирийские вооруженные силы уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в этой провинции.

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    3 декабря 2024, 05:52 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал итальянца за радужный флаг с голубем мира

    Тверской суд Москвы признал Эрманно Риццо виновным в дискредитации российских Вооруженных сил

    Tекст: Максим Попов

    В Москве суд оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за демонстрацию радужного флага с голубем мира, обвинив его в дискредитации российских Вооруженных сил.

    Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за демонстрацию наглядной агитации, передает ТАСС. Согласно судебным документам, мужчина имел при себе радужный флаг с изображением белого голубя и надписью «Расе», что в переводе с итальянского означает «мир». Этот флаг относится к международному движению за мир и является распространенным в Европе.

    Суд признал, что флаг выражает негативное отношение к Вооруженным силам России и аналогичен по содержанию информации, доступной в интернете и социальных сетях, транслирующих подобное отношение. Риццо явился в зал суда, вину не признал, но пояснил, что его супруга является гражданкой России и у него дома есть разные флаги. Он решил прогуляться и сфотографироваться с одним из них.

    Несмотря на непризнание вины, суд учел смягчающие обстоятельства и назначил итальянскому гражданину административный штраф, который он должен оплатить в течение двух месяцев.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    2 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады

    Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников

    Tекст: Максим Попов

    Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.

    Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.

    По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.

    Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

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    3 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе

    Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    На полях Дохийского форума 7–8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.

    Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

    Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.

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    4 декабря 2024, 00:53 • Новости дня
    Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

    Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщила о зачистке ряда поселений в провинции

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.

    «Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

    Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

    В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, их военная техника, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»).

    Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

    Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.

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    3 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Сирийские ВС уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженным силам Сирии удалось за сутки уничтожить оперативный штаб и склады боеприпасов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

    В результате ряда успешных ударов по террористическим формированиям был уничтожен оперативный штаб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», три склада с боеприпасами, а также десятки единиц бронетехники, следует из заявления Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «За минувшие сутки террористические формирования подверглись серии точных ударов, в результате которых были уничтожены оперативный штаб, три склада с боеприпасами и десятки единиц бронетехники», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы. Сообщалось, что десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России.

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    3 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    САНА: Армия Сирии готовит контратаку в провинции Хама

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия Сирийской Арабской Республики начала переброску подкреплений в северную часть провинции Хама, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

    Сирийские вооруженные силы готовят контратаку, сообщило агентство САНА, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в сирийском городе Алеппо, удерживаемом боевиками, частично перестала работать сотовая связь и интернет. Все банки и пункты обмена валюты закрылись, трафик автомобилей сократился.

    Источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с помощью украинских советников и благодаря технической поддержке США.

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    4 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки сирийская армия и ВКС России уничтожили до 120 боевиков и 24 единицы автомобильной техники в ходе операции против террористов, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    В результате ракетно-бомбовых ударов также были уничтожены танк и склад боеприпасов террористов, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, Игнасюк отметил, что в районе Эт-Танф было выявлено два нарушения воздушного пространства Сирии авиацией западной коалиции. Нарушения произошли с участием пары истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    3 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Сирийская авиация уничтожила террористов в Идлибе и Хаме

    Минобороны Сирии сообщило об ударах авиации по террористам в Идлибе и Хаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России на юге Идлиба и севере Хамы, что стало ответом на действия боевиков.

    Минобороны Сирии, как сообщает ТАСС, заявило об уничтожении и ранении десятков террористов в провинциях Идлиб и Хама в результате авиаударов сирийской и российской авиации.

    Удары были нанесены по позициям боевиков на юге Идлиба и севере Хамы, а также были уничтожены их транспортные средства и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы координировали свои действия из городов Идлиб и Сармада подготавливая наступление в Сирии, в то время как Министерство обороны Сирии сообщило о тяжелых потерях среди террористов в Хаме, а сирийские ВВС уничтожили их штаб в Идлибе.

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