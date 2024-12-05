СМИ: Глава СК Бастрыкин открыл канал на YouTube

Фонтанка: Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал со своим творчеством и лекциями

Tекст: Денис Тельманов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл канал на YouTube под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». Об этом пишет «Фонтанка». На канале размещены как стихотворения и лекции Бастрыкина, так и документальные фильмы, посвященные работе правоохранительных органов в разные исторические периоды.

Одним из самых популярных видео на канале стала запись о работе уголовного розыска в годы Великой Отечественной войны, набравшая 4,6 тыс. просмотров. У канала имеются также страницы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram. По информации издания, этот канал действительно принадлежит Бастрыкину, а руководство Следственного комитета сообщало о его запуске сотрудникам.



В конце октября руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что трафик видеохостинга YouTube в российских сетях фиксированной связи снизился, в то время как VK и Rutube увеличили свою долю. Значительное падение трафика сервиса YouTube в России, особенно в сетях фиксированной связи, связано с прекращением поддержки серверного оборудования Google Global Cache после ухода компании из страны.

По словам Липова, из-за отсутствия обслуживания сервера начали деградировать и отключаться, что и вызвало снижение трафика к видеохостингу.

Ранее президент России Владимир Путин продлил срок службы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина до 27 августа 2025 года.