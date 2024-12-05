Сечин заявил о наступлении новой угольной эры

Сечин: Мир является свидетелем наступления новой угольной эры

Tекст: Дарья Григоренко

На Веронском Евразийском экономическом форуме Сечин заявил, что мир вступает в новую угольную эру. Он отметил, что опытные инвесторы возвращаются к углю благодаря его высокой энергоотдаче. В качестве примера он привел компанию Glencore, которая за последние два года получила половину своего операционного дохода от угольного бизнеса, передает ТАСС.

Сечин подчеркнул, что энергопереход требует перестройки реальной экономики. Рост доли возобновляемых источников энергии требует решения проблем с энергосетями и хранением электроэнергии. По словам Сечина, Китай, несмотря на лидерство в возобновляемой генерации, активно развивает угольные мощности.

Он также затронул тему электромобилей, заявив, что интерес к ним на Западе снижается из-за низкого спроса. Он отметил, что для достижения углеродных целей к 2050 году количество электромобилей должно вырасти в 30 раз. Однако буму электромобилей на Западе приходит конец, так как производители вынуждены продавать продукцию себе в убыток.

Глава «Роснефти» добавил, что синхронизация генерации и инфраструктуры с электрификацией автопарка становится вызовом. К тому же новые электромобили будут конкурировать за электроэнергию с центрами обработки данных, которым к 2030 году потребуется более 1 тыс. тераватт-часов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обновлении состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ее руководителем остался глава Роснефти Игорь Сечин.