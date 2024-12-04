Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Путин: Запад становится все менее «глобальным»
Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, а доля Юга и Востока растет, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»
«А что будет в случае нормализации отношений с глобальным Западом? Хотя глобального Запада не существует, он становится все менее и менее глобальным. Потому что его доля в мировом ВВП постоянно сокращается. Но доля Глобального Юга растет и Востока растет», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% за период с января по октябрь 2024 года.