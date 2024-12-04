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    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    Путин назвал ответом на инфляционный вызов рост предложения товаров и услуг
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера
    Путин заявил о рекордно низкой молодежной безработице в России
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 16:03 • Новости дня

    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году

    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% за период с января по октябрь 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», – сообщает ТАСС.

    1 декабря Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.

    2 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин пошутил о пересчете голосов на выборах в Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал выборы в Румынии, отметив, что один из кандидатов не устроил власти, и было решено пересчитать голоса.

    «В Румынии проходит (второй тур выборов)... Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», – сказал Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых, сообщает РИА «Новости».

    В четверг Конституционный суд Румынии начал рассматривать ходатайство об отмене первого тура президентских выборов. Это ходатайство подал председатель Национальной консервативной партии Кристиан Терхеш, занявший девятое место. Он заявляет, что была осуществлена предвыборная пропаганда в пользу Елены Ласкони, и использовались боты для призыва голосовать за нее.

    Первый тур выборов прошел 24 ноября, и победу в нем одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, заняла второе место с 19,18% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии, заявив о необоснованности подобных утверждений. Ранее сообщалось, что румыны проголосовали за кандидата, который придерживается критической позиции по отношению к НАТО и Украине, что было воспринято как политическая пощечина. Кроме того, в первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат, что стало неожиданным результатом для многих наблюдателей.

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    2 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    Путин отложил проведение «Всемирных игр дружбы»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» приостановлено в ожидании особого решения президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Всемирные игры дружбы – это международные спортивные соревнования по 35 видам спорта. Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Инициатором и координатором Игр дружбы является IFA. Путин подписал закон об их проведении 19 апреля. Мероприятие было запланировано в Москве и Екатеринбурге на 15–29 сентября 2024 года.

    Глава МОК Томас Бах в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), представившимися африканским функционером, заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже. В Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

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    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

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    3 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в региональные госуслуги

    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил региональным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, что подразумевает расширение участия негосударственных организаций в этой сфере.

    Путин поручил включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг, указано на сайте Кремля.

    Этот шаг был предложен по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В документе также содержится рекомендация для региональных властей обеспечить участие негосударственных организаций в исполнении социальных заказов на оказание услуг в области физической культуры и спорта.

    Путин отметил важность расширения практики конкурсного отбора исполнителей услуг и предложил региональным властям принять меры для установления налоговых льгот для собственников спортивных сооружений. Это включает в себя предоставление инвестиционного налогового вычета для организаций, вкладывающих средства в создание спортивных объектов.

    Кроме того, президент поручил расширить полномочия Министерства спорта на разработку единых программ развития видов спорта в стране. Он также поручил уточнить положения об аккредитации спортивных федераций для оценки их эффективности и предоставить федерациям право вести перечень спортивных клубов.

    Ранее глава государства поручил увеличить целевые отчисления от азартных игр до 2,5% от выручки с 2028 года.

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    2 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными подчеркнул значимость зарплат ректоров вузов как стимула для молодежи в науке.

    Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». «Зарплата – одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и в образование. Но это не главное, конечно», – подчеркнул глава государства, передает Ura.ru.

    Присутствующие ученые поделились информацией о своих доходах: один из них сообщил, что его зарплата составляет 490 тыс. рублей, из которых 90 тыс. он направляет на помощь Донбассу. Другой ректор зарабатывает около 690 тыс. рублей ежемесячно.

    В апреле Владимир Путин заявил, что новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году.

    Ранее российский лидер поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.

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    2 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин заявил о климатическом колониализме со стороны Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страны Африки и Латинской Америки обвиняют Запад в навязывании дорогих технологий в рамках климатической политики.

    Один из участников встречи рассказал главе государства, что недавно посещал профильное мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по защите окружающей среды и реальный их эффект, сообщил ТАСС.

    «Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и ранее заявлял, что западные страны используют климатическую повестку в своих неоколониальных интересах.

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    2 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин и президент Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили по телефону ситуацию в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии и укрепление российско-иранских связей, согласовав дальнейшие контакты.

    В ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе Тегерана, лидеры обсудили агрессию террористических группировок, которая угрожает суверенитету и стабильности Сирии, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы была выражена безусловная поддержка усилиям законных сирийских властей по восстановлению порядка и территориальной целостности.

    Обе стороны подчеркнули важность координации действий в рамках «Астанинского формата» с участием Турции. В ходе разговора также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Пезешкианом в Казани 23 октября 2024 года.

    Кроме того, лидеры наметили план дальнейших контактов как на высшем уровне, так и на других уровнях.

    В октябре Путин и Пезешкиан встретились на саммите БРИКС в Казани в октябре. Российский лидер отметил, что Россия и Иран едины в стремлении к формированию справедливого многополярного миропорядка, а президент Ирана выразил благодарность Путину за проведение саммита, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

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    2 декабря 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    Путин заявил о роли науки, образования и искусства в объединении людей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.

    По его словам, эти три сферы должны стать фундаментом для развития человечества и обеспечивать движение вперед. Именно наука, как отметил Путин, создает условия для прогресса, передает РИА «Новости».

    «Наука, это так же как образование, так же как искусство призваны объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее, и быть таким фундаментом, призвана быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат оказывать поддержку молодым ученым.

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    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    3 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил производящий протезы для раненых бойцов СВО центр ортопедии

    Путин прибыл в ЦИТО, где производят протезы для раненых военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.

    Путин приехал в центр в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, передает ТАСС.

    АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. Для их производства предприятие использует комплектующие собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. АО «ЦИТО» производит более 500 видов имплантатов.

    Система высокотехнологичного протезирования военнослужащих, разработанная АО «ЦИТО», включает в себя реабилитационную диагностику, подготовку культи к протезированию средствами физиотерапии и лечебной физкультуры, индивидуальное изготовление высокофункциональных протезов, в том числе с микропроцессорным управлением, динамическую коррекцию схемы построения протезов с учетом клинико-биомеханических показателей.

    С мая 2022 года здесь изготовили более 5000 протезов разных видов для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов.

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    2 декабря 2024, 20:37 • Новости дня
    Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России

    Путин заявил о проблеме нехватки рабочей силы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

    «У нас минимальная безработица, ее фактически нет – 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект.

    Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что рынок труда в России находится в уникальном положении, уровень безработицы составляет около двух процентов, и подчеркнул необходимость повышения производительности труда.

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    3 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин в центре ортопедии пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО

    Путин в центре ортопедии пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

    В Центре инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) военнослужащие восстанавливаются после протезирования. Президенту рассказали, что в ЦИТО производятся индивидуальные технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты. При этом центр использует комплектующие собственного производства, что позволяет избежать зависимости от зарубежных поставок, сообщает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин осмотрел в ЦИТО производство протезов верхних и нижних конечностей, а также примерочные, где осуществляется подгонка протезов по размерам для пациентов. Президенту показали процесс обучения военнослужащих использованию новых протезов.

    С мая 2022 года АО «ЦИТО» изготовило свыше 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей для участников СВО.

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    4 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и операционные связи, на создание которых ушли десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

    По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

    «Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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