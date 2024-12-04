Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
Валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% за период с января по октябрь 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»
«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», – сообщает ТАСС.
1 декабря Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.