  • Новость часаНоминации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми
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    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 18:58 • Новости дня

    США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз»

    Tекст: Вера Басилая

    США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз» и его директора Валерия Коровина, сообщило Министерство финансов США.

    Минфин США ввел санкции в отношении российского некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз». Под рестрикции попали директор этого аналитического центра Валерий Коровин и Олеся Менделеева, санкции протива которой введены на основании «акта Магнитского», передает ТАСС.

    Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Кроме того, США заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) незаконными санкциями против Газпромбанка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

    30 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США

    Захарова объяснила полет спецборта из России очередной ротацией дипломатов

    Захарова прокомментировала полет спецборта из России в США
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что полет спецборта в США связан с плановой ротацией российских дипломатов, осуществленной в конце декабря.

    По ее словам, этот полет был частью плановой ротации российских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях появились сообщения, что российский спецборт провел в США два дня. Согласно данным сервиса FlightRadar, 25 декабря самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. На следующий день Ил-96 отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а затем, после небольшого перерыва, в Вашингтон.

    Последний этап полета состоялся 28 декабря, когда самолет вернулся из Вашингтона в Нью-Йорк и оттуда направился обратно в Москву. Захарова подтвердила, что эти перемещения являются стандартной процедурой для обновления состава дипломатического представительства России в США.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США одобрили кандидатуру нового посла России, который прибудет в Вашингтон после инаугурации президента Дональда Трампа.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    29 декабря 2024, 21:53 • Новости дня
    МИД назвал «зачисткой от неугодных» блокировку Telegram-каналов российских каналов

    Захарова назвала блокировку Telegram-каналов российских СМИ политической цензурой Запада

    Tекст: Вера Басилая

    В странах «коллективного Запада» продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации, под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В странах «коллективного Запада» продолжается зачистка информационного пространства. Под репрессии попали Telegram-каналы российских СМИ, таких как РИА Новости, RT и «Российская газета». Пользователи получают уведомления о блокировке якобы из-за «нарушений местного законодательства», однако суть нарушений не уточняется, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова заявила, что Россия расценивает эти шаги, ка, как политическую цензуру и укрепление курса западных стран на подавление инакомыслия. Блокировки нарушают фундаментальные права граждан на свободное выражение мнения и объективное представление о мировых событиях, отметили в МИД России.

    Министерство требует реакции от международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО. Также ожидается реакция от нового Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

    В заявлении подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на симметричные ответные меры.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    29 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-президента США Джимми Картера

    Джимми Картер, 39-й президент США, умер в возрасте 100 лет в Джорджии

    Tекст: Денис Тельманов

    Джимми Картер, бывший президент США, умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, как сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post сообщила, что 39-й президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Смерть бывшего лидера произошла в его доме в штате Джорджия. Сообщение о его кончине подтвердил сын экс-президента Джеймс Картер.

    Картер занимал пост президента с 1977 по 1981 год. За время своего единственного срока он добился значительных внешнеполитических успехов, включая посредничество в заключении Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем. После окончания президентства он активно занимался благотворительной деятельностью и стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2002 году.

    Как пишет The Atlanta Journal-Constitution, Картер изменил представление о жизни президентов после завершения их полномочий. Он продолжал участвовать в общественной жизни, занимаясь защитой прав человека и борьбой с бедностью.

    В июле, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в интернете появилась информация о якобы смерти бывшего президента США Джимми Картера, которую изначально опубликовала американская крайне правая активистка Лора Лумер, но вскоре удалила публикацию после критики за распространение непроверенной информации.

    Ранее. Дональд Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал, переданный Панаме Джимми Картером. Трамп выразил недовольство условиями его использования, и подчеркнул, что при передаче канала Джимми Картером управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал, назвав их проявлением исторического невежества и заявил, что канал останется под контролем Панамы.

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    30 декабря 2024, 03:16 • Новости дня
    Число жертв торнадо в США достигло четырех

    CBS: число погибших от торнадо в южных штатах США увеличилось до 4 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Четыре человека погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по южным штатам США, среди которых Техас, Миссисипи и Северная Каролина, где на автомобиль одного из погибших упало дерево.

    Число погибших в результате мощных торнадо, ударивших по шести южным американским штатам, возросло до четырех, передает CBS со ссылкой на официальные данные. Ранее сообщалось о двух погибших, но в результате стихии пострадали еще два человека.

    Телеканал отмечает, что губернатор Миссисипи Тейт Ривз подтвердил смерть еще одного жителя штата. В какой-то момент порядка 100 тыс. жителей региона оставались без электричества, позже эта цифра снизилась до 65 тыс. В Северной Каролине жертвой стал человек, на автомобиль которого упало дерево.

    По данным CBS, на минувших выходных в штатах Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина и Техас было зафиксировано не менее 38 торнадо. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и оставила тысячи людей без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на улицах и в домах городов Флориды были замечены крокодилы, вытесненные из среды обитания ураганом «Милтон». Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о гибели десяти человек в результате урагана «Милтон». Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды, оставив без электричества более 1,1 млн жителей.

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    29 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России

    Washington Post увязала желание Трампа присоединить Гренландию к США с «миссией по противодействию России и Китаю»

    Желание Трампа присоединить Гренландию к США связали с противодействием России
    @ shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

    «Это не какое-то необдуманное решение, во всем этом есть связующая нить, – приводит Washington Post слова одного из чиновников. – Трамп знает, за какие рычаги дергать». По словам представителя переходной администрации Трампа, речь идет о «всеобъемлющей миссии по противодействию России и Китаю», пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом, пригрозил вернуть Панамский канал США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией. Близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений.

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    29 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в умственных способностях чиновников США из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов.

    В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис заявил, что продолжение выделения денег, когда основная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, не даст значительных результатов.Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов, передает РИА Новости.

    Он отметил, что западные политики не осознают, что деньги не могут решить проблемы Киева. Он подчеркнул, что это вызывает у него одно из самых тяжелых и мучительных впечатлений при освещении конфликта на Украине.

    По словам Дэвиса, лидеры, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, «не могут понять элементарных вещей».

    Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 млрд долларов до ухода действующего главы государства в январе.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о судьбе денег для помощи Киеву в случае их неиспользования нынешней администрацией.

    Сообщалось, что США планируют доставить на Украину значительные партии вооружений до середины января, чтобы завершить поставки до окончания президентства Джо Байдена.

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    30 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к сотрудничеству с Грецией в СБ ООН

    Россия выразила готовность к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Греции Андрей Маслов заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН, подчеркнув важность укрепления международной безопасности.

    Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости». Об этом сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью изданию. Он отметил, что греческая сторона должна сосредоточиться на поддержке международного мира и безопасности в качестве непостоянного члена Совета на период 2025-2026 годов.

    Маслов подчеркнул, что Россия ожидает от Греции эффективного вклада в реагирование на современные вызовы и угрозы, и выразил уверенность в готовности Москвы сотрудничать на основе общих интересов.

    «Как было в свое время подчеркнуто в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел, рассчитываем, что греческая сторона в ходе своей вахты в Совете Безопасности ООН будет ставить во главу угла общие интересы поддержания международного мира и безопасности, вносить эффективный вклад в реагирование на современные вызовы и угрозы. Наша страна к конструктивному сотрудничеству на такой основе готова», – сказал Маслов.

    Посол также добавил, что время покажет, как сложатся отношения между странами в рамках сотрудничества в Совете Безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза. В ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине. Тысячи жителей Афин вышли на митинг, выражая протест против визита генсека НАТО Марка Рютте и политики НАТО в регионе.

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    30 декабря 2024, 01:48 • Новости дня
    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

    Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал соболезнования по поводу смерти экс-президента Джимми Картера на своей платформе Truth Social, выразив благодарность за его усилия по улучшению жизни американцев.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в своем блоге выразил соболезнования по поводу смерти бывшего президента США Джимми Картера. Трамп отметил, что бывшие президенты находятся в «эксклюзивном клубе», и только они понимают всю ответственность за управление великой нацией.

    Он подчеркнул значимость усилий Картера в улучшении жизни американцев и выразил благодарность за его служение. «Мы все должны выразить ему благодарность», – написал Трамп.

    Ранее основанный Картером фонд подтвердил его смерть в возрасте 100 лет. Картер, 39-й президент США, был известен своей работой по защите прав человека и гражданских свобод, а также участием в миротворческих инициативах.

    Джо Байден также выразил соболезнования, подчеркнув исключительный характер Картера. Он отметил, что Картер боролся за права обездоленных и всегда оставался образцом моральных ориентиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, о чем сообщила газета The Washington Post.

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    30 декабря 2024, 01:27 • Новости дня
    Маск предложил прямую демократию для Марса после колонизации

    Маск предложил управлять Марсом по принципу прямой демократии после колонизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести прямую демократию на Марсе после его колонизации, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.

    Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, предложил управлять Марсом по принципу прямой демократии после его колонизации, сообщает РИА «Новости». Маск ответил на вопрос пользователя соцсети Х о будущем устройстве политической системы на Марсе, заявив, что «марсиане решат, какое у них будет управление», добавив, что он рекомендует прямую демократию.

    Маск также отметил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе уже через два года. В то время как пилотируемые миссии могут отправиться на Красную планету в ближайшие четыре года. Это заявление является частью его долгосрочного видения колонизации Марса и освоения межзвездных перелетов.

    В сентябре Маск выразил обеспокоенность будущим человечества, заявив, что межзвездные перелеты необходимы для выживания. По его мнению, человечество может исчезнуть из-за расширения Солнца или возможного столкновения Земли с астероидом, если не освоит другие планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация просуществует гораздо дольше, если люди станут многопланетным видом, и прогнозирует, что в течение полувека все виды транспорта будут полностью автоматизированы, что радикально изменит методы передвижения. Многие были бы готовы финансово поддержать полет украинского лидера Владимира Зеленского на Марс, если бы тот договорился с владельцем SpaceX Илоном Маском, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    29 декабря 2024, 23:16 • Новости дня
    Президент Кипра заявил об укреплении отношений с США

    Никос Христодулидис заявил, что укрепление отношений с США не направлено против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что укрепление отношений с США не является проявлением враждебности по отношению к России и Китаю, подчеркнув важность поддержания дружественных связей с обеими сторонами.


    Президент Кипра Никос Христодулидис в интервью газете «Филелефтерос» заверил, что укрепление кипрско-американских отношений не направлено против России, сообщает ТАСС. Он отметил: «Мы не действуем таким образом, чтобы наши отношения с американцами оборачивались против русских». Христодулидис подчеркнул, что Кипр не действует мстительно в отношении других стран и задается вопросом: «Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?»

    Президент также высказал мнение о необходимости поддержания баланса в международных отношениях, особенно с постоянными членами Совета Безопасности ООН, каковыми являются Россия и Китай. Никосия стремится к укреплению связей, но это не подразумевает ухудшение отношений с другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи государственных медучреждений Кипра провели 48-часовую забастовку 26 ноября, требуя увеличить выплаты премий до 9 млн евро.

    Ранее военный вертолет MH-60M потерпел крушение у Кипра из-за ошибки в маневре со стрельбой.

    При этом россияне, проживавшие на южной части Кипра, начали массово переезжать в северную часть острова из-за антироссийских санкций, введенных банками Южного Кипра.

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    30 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

    Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

    Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.

    Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

    Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.

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    31 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми

    Первые номинации на прокачку российского газа через Украину в 2025 году оказались нулевыми

    Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль, что уменьшает шансы на достижение договоренностей по продолжению транзита, следует из первых данных на сайте «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» (ОГТСУ).

    На 17.22 мск было зафиксировано, что через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области заявки на транспортировку газа упали до нуля по сравнению с предыдущим днем. Поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе Киева из-за форс-мажора, передает

    ТАСС.

    Номинации по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии также оказались нулевыми. Таким образом, ни российский «Газпром», ни европейские компании и трейдеры не заказали прокачку газа через Украину на 1 января. На сайте ОГТСУ ожидаются обновленные заявки, но вероятность их изменения мала.

    Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает утром 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта не будет заключено, поскольку времени на это недостаточно.

    Ранее стоимость газа в Европе превысила 536 долларов за тыс. куб. м на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину.

    До этого цена газа в Европе выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

    Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.

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