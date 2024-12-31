Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны
Правительство России уточнило порядок предоставления единовременных выплат для граждан, подписавших контракты с Вооруженными силами страны.
Согласно новому постановлению, такие выплаты не будут предоставляться гражданам, которые на момент заключения контракта находились в местах лишения свободы, передает ТАСС.
«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента Российской Федерации <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», – следует из документа.
В прошлом году в Госдуме одобрили законопроект, разрешающий служить по контракту людям с судимостями. В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всевозможные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.