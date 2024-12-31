Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно новому постановлению, такие выплаты не будут предоставляться гражданам, которые на момент заключения контракта находились в местах лишения свободы, передает ТАСС.

«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента Российской Федерации <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», – следует из документа.

В прошлом году в Госдуме одобрили законопроект, разрешающий служить по контракту людям с судимостями. В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всевозможные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.