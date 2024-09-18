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Песков: Участие заключенных в СВО требует правового урегулирования
Всевозможные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о соответствующем законопроекте.
«Целый ряд подсудимых и осужденных проходит службу по контракту в зоне спецоперации, достаточно давно начала практиковаться такая система службы», – напомнил Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что множество нюансов нуждаются в правовом оформлении.
Проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судопроизводства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении службы является шагом в этом направлении, подчеркнул представитель Кремля.
Песков предложил дождаться того, как проект будет оформлен.
Ранее бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный за взятку, решил подписать контракт о службе в зоне СВО. По словам адвоката, Минобороны готово подписать документ при условии приостановления производства по делу.