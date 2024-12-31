Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
В Новошахтинске силами ПВО уничтожили два БПЛА
В районе Новошахтинска ПВО ликвидировала два БПЛА, пострадавших нет
В районе Новошахтинска силы ПВО уничтожили два беспилотных аппарата, угрожавших безопасности.
В районе Новошахтинска около полудня уничтожены два беспилотных летательных аппарата силами и средствами противовоздушной обороны, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотный летательный аппарат атаковал локомотивное депо в Сальске, что привело к повреждению зданий, но никто не пострадал.