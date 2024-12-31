Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысл Божий.0 комментариев
В Шостке разрушены несколько объектов инфраструктуры
В Шостке разрушены несколько инфраструктурных объектов на Украине
В городе Шостка Сумской области на севере Украины разрушены несколько инфраструктурных объектов.
В городе Шостка Сумской области на севере Украины разрушены несколько объектов инфраструктуры, передает ТАСС со сссылкой на местное издание «Страна». Пока подробности инцидента не известны.
На территории Украины ввели режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник серия ударов нанесена по Шостке в Сумской области - поражены около десяти единиц техники и до роты военных ВСУ. Уточнено, что удары пришлись на территорию завода Импульс, где находилась группа военных с техникой, они готовились к выходу.