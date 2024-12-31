Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
Второй за день беспилотник сбили в Северной Осетии
В Северной Осетии сбили второй беспилотник, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В Северной Осетии сбит беспилотник, сообщил Меняйло в своем Telegram-канале.
С момента объявления угрозы в 4.00 был активирован оперативный штаб. Все доступные силы и средства находятся в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность в регионе.
Глава республики также подчеркнул важность получения информации только из проверенных источников и предостерег от реагирования на возможные провокации. Все актуальные данные будут размещаться в официальном канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, аэропорт Владикавказа временно закрывали для приема и отправки самолетов из-за угрозы со стороны беспилотника, который сбили в небе над военным полигоном в Северной Осетии.