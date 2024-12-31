Медведев заявил, что его прогноз о «партии чушпанов» сбылся

Медведев рассказал о сбывшихся «нереальных» прогнозах на 2024 год

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в своем Telegram-канале сравнил события текущего года с прогнозами, которые он саркастически сделал в конце 2023 года. Медведев отметил, что, несмотря на их кажущуюся нереальность, все они сбылись. В частности, он упомянул о создании в России «партии пацанов» и «партии чушпанов», которая стала популярной благодаря сериалу, вышедшему в прошлом году.

По его словам, «правильные пацаны держат слово и помогают своим», в том время как «гнилые чушпаны гадят по закоулкам»: «то банкомат подожгут, то бутылку бросят». «Нет и не будет им пощады», – добавил Медведев.

Среди других сбывшихся прогнозов Медведев указал на расхищение выделенного Киеву американского кредита. Медведев отметил, что деньги были разворованы, упомянув Хантера Байдена и его проблемы с законом. Кроме того, он заявил о роспуске обычных полицейских формирований в ЕС и передаче их функций новым силам, включая немецкие и укробандеровские подразделения.

Медведев также шутливо указал на «победу» Дональда Трампа на выборах и «оживление» инопланетян в США. Он иронично заметил о захвате власти Годзиллой в Японии, отмечая, что разрушительные события в стране могут указывать на это. Медведев призвал продолжать наблюдать за «абсолютно нереальными» прогнозами на 2025 год, считая их возможными.

Ранее Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.