Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
Над полигоном в Северной Осетии сбит беспилотник
Меняйло: Над полигоном в Северной Осетии сбит беспилотник
В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник, аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что над полигоном Шалхи силами ПВО уничтожен беспилотник. Он уточнил, что инцидент произошел без жертв и разрушений. Меняйло добавил, что с 4.00 в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность.
Глава Северной Осетии также сообщил, что аэропорт «Владикавказ» временно закрыт для приема и отправки самолетов. Он призвал граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации.
Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Меняйло сообщал, что взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО.