  • Новость часаВ Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    31 декабря 2024, 09:50 • Новости дня

    Над полигоном в Северной Осетии сбит беспилотник

    Меняйло: Над полигоном в Северной Осетии сбит беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной Осетии над полигоном сбили беспилотник, аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

    Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что над полигоном Шалхи силами ПВО уничтожен беспилотник. Он уточнил, что инцидент произошел без жертв и разрушений. Меняйло добавил, что с 4.00 в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявлена беспилотная опасность.

    Глава Северной Осетии также сообщил, что аэропорт «Владикавказ» временно закрыт для приема и отправки самолетов. Он призвал граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только проверенной информации.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Меняйло сообщал, что взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО.

    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

    Аргентинский судья выдал ордер на арест Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо после расследования о нарушении прав человека.

    Как передает ТАСС, аргентинский адвокат Дарио Ричарте сообщил о решении суда, который постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо. Утверждается, что аргентинский судья принял это решение после двух с половиной лет расследования, связанного с обвинениями в нарушении прав человека правительством Никарагуа.

    Ричарте, выступавший за проведение расследования, написал в соцсети X: «После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека».

    Обвинения в нарушении прав человека суд считает относящимися к универсальной юрисдикции. Это позволяет аргентинскому суду вызывать иностранных лидеров на допрос и выдавать ордера на их задержание. В сентябре аргентинский суд уже вынес аналогичное решение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало негативную реакцию правительства Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией. Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    31 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме

    Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.

    Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.

    Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.

    Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.

    Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня
    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

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    31 декабря 2024, 04:35 • Новости дня
    Число обвиняемых по делу Логиновой о торговле детьми достигло 19 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Медицинская сестра и две безработные женщины пополнили число фигурантов дела о торговле детьми, главной обвиняемой которого является многодетная мать Юлия Логинова.

    Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО трех новых фигурантов уголовного дела о торговле детьми, передает ТАСС. В их числе – медицинская сестра ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» Гулия Муртазина, обвиняемая в продаже собственного новорожденного ребенка. Также арестованы две безработные женщины, одна из которых Зухра Минигалеева – многодетная мать, признавшая свою вину. Аурика Долич и Зухра Минигалеева арестованы до середины января.

    Меру пресечения в виде заключения под стражу до февраля 2025 года избрали для Гулии Муртазиной. В отношении другой обвиняемой, многодетной матери Анжелики Терещенко, имеющей 8 детей на иждивении, суд избрал запрет на совершение определенных действий. В материалах дела фигурируют показания самих обвиняемых, других участников преступной группы, а также данные молекулярно-генетической экспертизы, документы из ЗАГС и медицинских учреждений.

    Таким образом, общее число обвиняемых по этому делу достигло 19 человек. Главной обвиняемой продолжает оставаться многодетная мать Юлия Логинова, которую обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся торговлей детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения супругам Есениным по делу о торговле детьми, в котором главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова. Следственный комитет РФ продлил срок расследования данного дела до 16 января 2025 года. Юлия Логинова была освобождена из следственного изолятора по решению Преображенского суда Москвы.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    31 декабря 2024, 01:04 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем

    Севастополь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Черным морем силами ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников над Черным морем,сообщает ТАСС. Инцидент произошел благодаря действиям дежурных средств противовоздушной обороны. Развожаев уточнил, что было слышно громкий звук, что свидетельствует о срабатывании ПВО.

    Развожаев также подчеркнул, что обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Это мероприятие стало частью усиленной работы по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над Черным морем.

    Подобные инциденты уже случались ранее, и власти Севастополя продолжают принимать меры для защиты региона от возможных угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано. В Усть-Донецком районе около полудня был сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:13 • Новости дня
    Белоусов проверил боевую подготовку бойцов Черноморского флота

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил полигон Южного военного округа, где изучил организацию боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота, сообщило Минобороны.

    На полигоне проводятся занятия с контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке под руководством офицеров с боевым опытом из специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил Белоусову, что военнослужащие дополнительно осваивают программы по боевому применению и противодействию беспилотникам. Министр обороны ознакомился с лабораторией на полигоне, где готовят боевые расчеты беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны, для выполнения задач в сложной радиоэлектронной обстановке.

    Белоусов выразил благодарность личному составу за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, вручив отличившимся военнослужащим государственные награды.

    В октябре морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка. В ноябре бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области, обнаружив трофейное вооружение и документы украинских военнослужащих.

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    31 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера

    Развожаев: Севастополь отразил ночную атаку, сбито шесть целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные в Севастополе успешно отразили атаку украинских сил, сбив несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил. По предварительным данным, военные сбили четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Все городские службы работают в усиленном режиме, добавил глава Севастополя.

    Напомним, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров; а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.

    Сообщалось, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение.

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    31 декабря 2024, 06:38 • Новости дня
    ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону

    ПВО сбила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В небе над Ростовом-на-Дону ПВО уничтожила беспилотник, не причинивший ущерба и не оставивший пострадавших.

    В небе над Ростовом-на-Дону силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора, сообщил, что инцидент произошел около шести утра.

    «Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Наши защитники продолжают работу», – заявил Слюсарь в своем сообщении.

    По информации властей, уничтожение беспилотника произошло без последствий для жителей и городской инфраструктуры. На данный момент не предоставлено дополнительных данных о происхождении аппарата или возможных целях его полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе Смоленской области были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия.

    Российские военные успешно отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.

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    31 декабря 2024, 08:53 • Новости дня
    УВЗ отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3 с новогодним декором

    Уралвагонзавод отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3 с новогодним декором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уралвагонзавод отправил Минобороны партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3 с праздничным оформлением и календарями с детскими рисунками.

    Как сообщается в Telegram-канале Уралвагонзавода, предприятие успешно завершило 2024 год, исполнив два крупных контракта и отправив в адрес Минобороны последние партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3.

    В соответствии с традицией, танки были украшены: на Т-90М был установлен российский флаг, а на Т-72Б3 – новогодняя елка. Внутрь танков поместили календари с детскими рисунками, посвященными 90-летнему юбилею профсоюзной организации Уралвагонзавода.

    Отмечается, что с начала СВО в конструкцию танков было внесено более ста изменений. Они получили сетки против FVP-дронов, резиноармированную защиту, дополнительные элементы для защиты кормы, двигателя и моторно-трансмиссионного отсека, а также средства снижения заметности и системы РЭБ для противодействия дронам.

    Генеральный директор концерна Александр Потапов отметил, что танки конца 2024 года значительно отличаются от образцов начала 2022 года. «Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года – это, можно сказать, две разные боевые машины. Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью», – заявил он. Этот труд заводчан был отмечен государственной наградой – орденом «За трудовую доблесть», добавил Потапов.

    В ноябре «Уралвагонзавод» отправил российским военным очередную партию модернизированных ТОС-1А «Солнцепек» с учетом пожеланий бойцов СВО. На прошлой неделе Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) передал Министерству обороны России первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800.

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    31 декабря 2024, 08:06 • Новости дня
    Бойцы группировки «Днепр» организовали новогодний концерт на позициях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие из российской группировки «Днепр» организовали новогодний концерт для своих сослуживцев, находящихся на позициях на Запорожском направлении.

    Командир подразделения рассказал, что мероприятие было подготовлено силами музыкальной группы, сформированной из бойцов полка, передает РИА «Новости».

    «Силами музыкальной группы нашего полка мы организовали выездное поздравление для тех бойцов, которые сейчас находятся на позициях. Был Дед Мороз и Снегурочка. Бойцам вручили сладкие подарки и сувениры», – сообщил командир подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан стран СНГ с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, счастья и процветания.

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    31 декабря 2024, 09:03 • Новости дня
    В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение, сообщил департамент транспорта города.

    Департамент транспорта Севастополя сообщил, что движение морского пассажирского транспорта в городе приостановлено, передает РИА «Новости». О причинах остановки катеров и паромов пока не сообщается.

    Для перевозки пассажиров организовано движение автобусов, которые будут курсировать между северной стороной города и его центром.

    Ранее российские военные успешно отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров, а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.

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    Конфликт с Газпромом поставил Молдавию в зависимость от ветра в Румынии

    Молдавия вознамерилась национализировать «Молдовагаз». Решение, по словам властей республики, связано с планами Газпрома прекратить поставки газа с 1 января 2025 года. В экспертной среде отмечают, что сама по себе национализация будет незаконной, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева. Подробности

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом, и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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