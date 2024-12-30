Эксперт: Справедливо давать гражданство мигрантам, проливающим кровь за Россию

Tекст: Ольга Иванова

Политолог в своем Telegram-канале прокомментировал указ президента о том, что иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.

Так, он указал, что «заключившие контракт с Минобороны РФ автоматически освобождаются от всех ограничений в рамках этого закона».

«Оно и понятно – контракт и потом участие в СВО само по себе предполагает в перспективе получение гражданства. Уже писал ранее про это – справедливый шаг, дающий гражданство людям, проливающим кровь за Россию», – написал Ухов.

По его словам, при получении документов, мигранты будут проходить биометрическую идентификацию, медосвидетельствование, а также «пробив» по базам задолженностей.

«Крутая мера, которая сразу выводит на «белый свет» нелегала и позволяет полностью его «просветить». Дяде Туралу после такого уже гораздо сложнее будет порешать», – считает эксперт.

Политолог добавил, что «отдельным пунктом подчеркнуто, что никоим образом не смогут урегулировать свое правовое положение нелегалы, представляющие угрозу нацбезопасности, уличенные в финансировании и участии в террористической деятельности, замеченные в угрозах общественному порядку. Кстати, и участие в несанкционированных акциях и митингах относятся сюда же».

Ухов резюмировал, что «государство дает не легалам шанс выйти из тени, выполнив ряд условий. А дальше, «кто не спрятался – я не виноват», меры будут жесткие».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который постановил, что иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.