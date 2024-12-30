Абхазия пообещала укреплять отношения с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии заявил о намерении укреплять связи с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Абхазия намерена укреплять свои отношения с Россией, сообщает РИА «Новости». Гунба выразил это намерение в своем новогоднем поздравлении Путину. В своем послании он отметил высокую ценность поддержки, которую Россия оказывает Абхазии в преодолении энергетического кризиса и решении других социально-экономических вопросов.

Гунба подчеркнул, что Абхазия будет продолжать усилия по укреплению двусторонних отношений с Россией. Он также отметил важность сохранения стабильности и сотрудничества в различных сферах, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Это заявление подчеркивает стремление Абхазии к долгосрочному и устойчивому партнерству с Россией.

В новогоднем поздравлении Гунба пожелал российскому народу мира и процветания. Он также выразил пожелания Владимиру Путину, отметив важность его деятельности для Российской Федерации. «Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности», – добавил он в своем обращении.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

В Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в республике, но при этом график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

Захарова сообщила, что Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года.

Напомним, парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности на фоне протестов оппозиции около здания парламента.