Новый закон в Грузии запретил маски, лазеры и пиротехнику на акциях протеста

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон, запрещающий носить маски на митингах, а также использовать лазеры и пиротехнику. Закон вошел в силу после его официального опубликования. Это произошло после ряда инцидентов, когда участники протестов использовали пиротехнику и лазеры против полиции.



Ранее парламент Грузии утвердил эти поправки в закон «О собраниях и манифестациях». Нововведения предусматривают запрет на «закрытие лица маской или другими средствами» и добавляют лазеры и пиротехнику в список запрещенных предметов. Инициатива исходила от правящей партии после недавних инцидентов с насилием на митингах.

Помимо этого закона, на портале Законодательного вестника Грузии опубликованы более десятка других законов, принятых в ускоренном порядке новым созывом парламента. В частности, были внесены изменения в закон о государственной охране, который может лишить президента охраны после истечения срока полномочий при установлении нарушения конституции. Это коснулось Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли накануне, после импичмента за нарушение конституции.

Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии после первых непрямых выборов, состоявшихся 14 декабря. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, не признала результаты этих выборов, считая их сфальсифицированными. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, новый закон поможет предотвратить насилие на протестах, запретив закрывать лица участникам акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, размахивание флагом США сторонниками экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили при ее уходе из президентского дворца говорит о провале ЦРУ в стране, полиция задержала шестерых участников акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента за попытку перекрыть проспект Руставели, а новый президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил уверенность в скором примирении с абхазами и осетинами.

