Финский премьер назвал «объяcнимым» повреждение интернет-кабеля в Швецию

Tекст: Ольга Иванова

Повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швецией не является диверсией, передает «Интерфакс». Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что полученная информация указывает на отсутствие специальных намерений в этом инциденте. «Информация, которую я недавно получил, указывает на то, что повреждение объяснимо и за ним нет ничего особенного», – отметил он.

Полиция Финляндии подтвердила, что ущерб кабелю был нанесен в результате земляных работ. По данным полиции, кабель повредил экскаватор, поэтому досудебное расследование начинать не будут. Таким образом, инцидент был признан случайным и не требующим дополнительного расследования.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией, которое произошло на территории Финляндии. Финская полиция считала, что это может быть преднамеренной акцией, о чем уже были уведомлены шведские власти. Тогда также велись восстановительные работы, и повреждения были устранены.