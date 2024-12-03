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В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов
Четырех подростков в Германии приговорили за убийство украинских спортсменов
Земельный суд в Эссене приговорил четырех подростков к лишению свободы за убийство двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в феврале, сроки составляют от 8,5 до 10 лет.
Земельный суд в Эссене вынес приговор четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузене в феврале, сообщает ТАСС. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.
Среди осужденных – двое подростков-сирийцев, один подросток немецко-турецкого происхождения и еще один, имеющий гражданства Германии и Греции. Преступление было совершено, когда им было от 14 до 16 лет.
Судебный процесс велся в закрытом режиме, так как дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних. Один из подсудимых признался, что напал с ножом, другие признались в нанесении ударов. Приговоры пока не вступили в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в городе Хайдельберге был задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста, а позже сообщалось, что второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений.