В Германии вынесли приговор убийцам украинских баскетболистов

Четырех подростков в Германии приговорили за убийство украинских спортсменов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Земельный суд в Эссене вынес приговор четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузене в феврале, сообщает ТАСС. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

Среди осужденных – двое подростков-сирийцев, один подросток немецко-турецкого происхождения и еще один, имеющий гражданства Германии и Греции. Преступление было совершено, когда им было от 14 до 16 лет.

Судебный процесс велся в закрытом режиме, так как дело рассматривала палата по делам несовершеннолетних. Один из подсудимых признался, что напал с ножом, другие признались в нанесении ударов. Приговоры пока не вступили в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии в городе Хайдельберге был задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста, а позже сообщалось, что второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений.