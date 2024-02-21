В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Второй украинский баскетболист умер от ножевых ранений в Германии
Второй украинский баскетболист скончался в больнице от ножевых ранений после нападения в Германии
Два украинских баскетболиста немецкого клуба «Джайантс Дюссельдорф», 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко, скончались после жестокого нападения в Оберхаузене.
Инцидент произошел 10 февраля. От полученных ранений в ходе конфликта с группой подростков из Гельзенкирхена, один из которых, 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, нанес баскетболистам с десяток ударов ножом в грудь и живот, Ермаков скончался на месте, а Козаченко доставили в критическом состоянии в больницу, передает РИА «Новости».
Врачи не смогли спасти Козаченко, состояние которого изначально оценивалось как стабильно тяжелое, но потом организм сдался. Как итог, молодой спортсмен скончался во вторник.
Как говорится в официальном заявлении баскетбольного клуба, в эти трудные часы «Джайантс» пытаются справиться с очередными шокирующими новостями и сплотиться как клуб. «Артем и Вова, мы будем помнить вас всегда и хранить в сердцах. Покойтесь с миром», – говорится в сообщении.
Родным убитых выразила соболезнования Федерация баскетбола Украины.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова.