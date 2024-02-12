Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста
В Германии задержали убившего 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова
На немецкой территории полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Полиция задержала подозреваемого, ведутся следственные действия, сообщил Николенко, передает ТАСС.
Состояние партнера Ермакова по команде ART Giants Артема Козаченко, также пострадавшего при нападении, стабильное, его жизни ничего не угрожает, указал представитель ведомства.
До этого украинская пресса со ссылкой на Федерацию баскетбола Киева указывала, что Ермакова убили в Дюссельдорфе. Козаченко при нападении получил ранения, его положили в реанимацию.