  • Новость часаПротестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
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    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    3 декабря 2024, 03:44 • Новости дня

    Трамп анонсировал визит во Францию на открытие Нотр-Дама

    Дональд Трамп прибудет в Париж для участия в церемонии открытия Нотр-Дама

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после пожара, передает ТАСС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

    «Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», – говорится в сообщении Трампа.

    Церемония открытия назначена на 7-8 декабря. Реставрация собора, охваченного пожаром в апреле 2019 года, продолжалась более пяти лет.

    До этого сообщалось, что власти Парижа решили полностью заблокировать остров Сите, на котором расположен Нотр-Дам. Предварительно, в церемонии открытия собора примут участие главы 50 государств.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    1 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

    Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    @ REUTERS/Hannah McKay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    «Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

    «Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

    «Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

    «Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

    «Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

    «Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

    «При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

    Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

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    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    1 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Во Франции назвали слова Зеленского о «зонтике НАТО» нереалистичными

    Генерал Тренкан назвал заявление Зеленского о «зонтике НАТО» провальным и нереалистичным

    Во Франции назвали слова Зеленского о «зонтике НАТО» нереалистичными
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН, назвал предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять прекращение украинского конфликта на «зонтик НАТО» признанием провала.

    Тренкан в интервью Le Parisien выразил мнение, что предложение президента Украины Владимира Зеленского остановить горячую фазу конфликта в обмен на «зонтик НАТО» является признанием провала. Генерал считает, что данное заявление демонстрирует неспособность Зеленского видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее, передает ТАСС.

    «Как можно еще до начала переговоров объявлять, каким образом они закончатся?» – задается вопросом Тренкан.

    Генерал подчеркнул, что такой подход исключает возможность участия России в переговорах. По его мнению, добиться участия президента России Владимира Путина при таких условиях нереально, поскольку «ставить НАТО во главу угла – это то, что абсолютно неприемлемо для российской стороны».

    Заявление Зеленского, по мнению Тренкана, является «бесплодной затеей», которая не произвела впечатления. Он добавил, что текущая ситуация для Украины крайне неблагоприятна, так как украинская армия испытывает трудности. Президент США Джо Байден говорит о необходимости мобилизации молодежи, ожидается приход к власти Дональда Трампа, что создает дополнительное давление как в военном, так и в политическом плане, уточнил он.

    Кроме того, Тренкана подчеркнул, что Франция и союзники по НАТО могли бы ввести войска на Украину на линию соприкосновения для обеспечения безопасности Киева. «Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», – приводит его слова Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

    Он заявил, что на этой линии страны ЕС якобы должны зафиксировать статус Украины и начать вести долгие переговоры с Россией.

    Напомним, Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО». Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи его замораживания.

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    2 декабря 2024, 05:37 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    @ Al Drago/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, назвав это вопиющим нарушением правосудия.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил возмущение решением президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, сообщает ТАСС. Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

    Республиканец задался вопросом, включают ли в это помилование также и «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия в 2021 году, которые, по его мнению, подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Трамп и его сторонники считают, что многие из задержанных после штурма Капитолия рассматриваются как политические заключенные. Он подчеркнул, что эти люди находятся в заключении уже несколько лет без должной правовой защиты.

    Напомним, ранее действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов. После этого Байден-младший выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    1 декабря 2024, 04:21 • Новости дня
    Трамп сменил главу ФБР

    Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.

    Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.

    Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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    2 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Матвиенко не увидела оснований для контактов с Сенатом США

    Матвиенко не увидела оснований для контактов с американским парламентом

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила об отсутствии условий для возобновления переговоров с Сенатом США и предложила отмену санкций как возможный шаг к диалогу.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на данный момент отсутствуют условия для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации России, передает РИА «Новости». Она отметила, что диалог мог бы быть полезным при определенных обстоятельствах.

    Матвиенко указала, что снятие санкций против российских парламентариев избранным президентом США Дональдом Трампом стало бы значительным шагом к установлению конструктивного взаимодействия между странами. «Пусть новый президент США отменит санкции против парламентариев. Такой шаг со стороны команды Трампа после 20 января, убеждена, мог бы стать хорошим маркером того, что они действительно имеют какие-то серьезные конструктивные намерения», – отметила спикер.

    Ранее Матвиенко заявила, что сигнал президента Путина о российском гиперзвуковом оружии был понят и расшифрован Западом, а его значение еще долго будет обсуждаться в геополитическом контексте.

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    2 декабря 2024, 01:51 • Новости дня
    Власти Парижа решили заблокировать остров Сите накануне открытия Нотр-Дама

    Префект Парижа сообщил о блокировке острова Сите перед открытием Собора Парижской богоматери

    Власти Парижа решили заблокировать остров Сите накануне открытия Нотр-Дама
    @ Vincent Isore/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Перед открытием Собора Парижской богоматери на острове Сите будут введены строгие меры безопасности, включая создание антитеррористического периметра SILT, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес.

    По словам Нуньеса, доступ на остров Сите будет заблокирован для автомобилей и пешеходов, не проживающих в данном районе, передает РИА «Новости».

    «Мы создаем антитеррористический периметр, известный как SILT (Внутренняя безопасность и борьба с терроризмом), который охватит весь остров Сите и большую часть левобережных набережных, от Пон-де-ла-Турнель до Пон-Неф», – отметил префект французской столицы.

    Напомним, церемония открытия Собора Парижской богоматери, сильно пострадавшего от пожара в апреле 2019 года, состоится 7 и 8 декабря. Ожидается, что в церемонии примут участие около 50 глав государств.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует выступить в Нотр-Даме на его открытии. Это заявление вызвало негодование среди французской общественности, так как в храме ранее не выступал ни один политический деятель.

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    2 декабря 2024, 03:00 • Новости дня
    Преступники на «роскошном авто» расстреляли восемь человек в Мексике

    В мексиканском Гуанахуато вооруженные лица застрелили восемь человек в кафе

    Tекст: Максим Попов

    В мексиканском городе Апасео-эль-Гранде, штат Гуанахуато, преступники напали на придорожное кафе, убив восемь человек и ранив двоих, сообщил телеканал N+.

    Как отметили журналисты, преступники открыли огонь по придорожному кафе и прилегающим магазинам в районе Эль-Треболь, что в мексиканском Апасео-эль-Гранде. В результате нападения погибли восемь человек, среди которых двое пожарных из Селайи и врач скорой помощи. Два человека, мужчина и женщина, были ранены и госпитализированы, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что нападение произошло, когда вооруженные лица подъехали к кафе на «роскошном белом» автомобиле. Они не произнесли ни слова и сразу открыли огонь по группе мужчин. После стрельбы преступники скрылись с места происшествия. Мотивы нападения остаются неизвестными, и власти продолжают расследование.

    Накануне сообщалось, что переходная команда Дональда Трампа обсуждает возможное военное вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, рассматривая варианты от спецопераций до авиаударов.

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    30 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Трюдо пообещал Трампу сотрудничать в борьбе с наркотрафиком в США

    Трамп заявил о сотрудничестве с Трюдо по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Джастин Трюдо пообещал сотрудничать с США для борьбы с контрабандой наркотиков, связанных с ростом нелегальной миграции, и обсудил с ним ключевые вопросы, включая энергетику и торговлю.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ему сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты. Трамп отметил, что это сотрудничество связано с ростом нелегальной миграции, передает ТАСС.

    «Я провел очень продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили множество важных вопросов, для решения которых потребуется работа обеих стран. Среди них наркокризис и фентаниловый кризис, унесшие множество жизней в результате нелегальной миграции», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он добавил, что на встрече обсуждались также справедливые торговые сделки и торговый дефицит США с Канадой.

    Трамп подчеркнул, что США больше «не станут сидеть сложа руки» и смотреть, как их граждане страдают от наркотической эпидемии. Среди других обсуждаемых вопросов он отметил энергетику, торговлю и Арктику. «Все это жизненно важные вопросы, которыми я займусь в первые дни после возвращения в Белый дом и даже раньше», – заявил он.

    Также стало известно, что после заявления Трампа о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в первый день на посту президента, Трюдо прибыл в штат Флорида. По данным американских СМИ, кроме того, что он встретился с Трампом, Трюдо также провел встречи с будущим помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и губернатором Северной Дакоты Дугласом Бергамом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду для обсуждения с Дональдом Трампом возможного введения американских тарифов на канадские товары и вопросов миграции. В ответ на заявление Трампа о пошлинах на товары из Канады и Мексики в Мехико пригрозили ответить собственными тарифами на американские товары. Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для США и хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и нелегальной миграцией.

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    30 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Трампом для обсуждения торговых тарифов

    СМИ сообщили о визите Трюдо во Флориду для обсуждения пошлин с Трампом на встрече в Мар-а-Лаго

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл во Флориду на встречу с Дональдом Трампом для обсуждения возможного введения американской администрацией тарифов на канадские товары и вопросов миграции.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в штат Флорида для встречи с Дональдом Трампом, сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники. В пятницу вечером, по местному времени (ночью в субботу по московскому времени), Трюдо приземлился в международном аэропорту Палм-Бич. Он отправился на личную встречу с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго.

    Основными темами переговоров Трюдо и Трампа станут возможные тарифы на товары из Канады и миграционные вопросы. Во встрече также принимают участие министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник и номинированный Трампом на пост министра внутренних дел США миллиардер Дуг Бергам.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы в ноябре, планирует повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран. Он уже объявил о намерении ввести 25-процентные тарифы на все товары из Мексики и Канады после своего вступления в должность 20 января.

    Администрация Джо Байдена заявила о готовности мирно передать власть Трампу, и уже 13 ноября в Белом доме состоялась встреча для обсуждения переходного процесса. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик. После этого Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    По мнению экспертов, Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов и возможным введением пошлин хочет заставить Канаду и Мексику активнее бороться с контрабандой опиоидов и потоком нелегальной миграции.

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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    2 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Французские левые выступили за вотум недоверия правительству

    Французские левые партии выступили за вотум недоверия правительству из-за бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Альянс левых партий «Новый народный фронт» выступил с требованием вынести вотум недоверия французскому правительству после принятия бюджета без одобрения парламента.

    Это требование стало ответом на решение правительства утвердить «социальную часть» государственного бюджета без голосования в Национальном собрании, передает ТАСС.

    «Власти предложили несправедливый социальный бюджет», – заявила руководитель фракции «Нового народного фронта» Матильда Пано.

    Премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил о решении утвердить бюджет без голосования. Он воспользовался правом, предоставленным ему статьей 49.3 Конституции, позволяющим утверждать законопроекты в обход парламента. Теперь у Национального собрания есть 24 часа, чтобы вынести вотум недоверия кабинету.

    В октябре блок левых в парламенте Франции «Новый народный фронт» внес вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье, заявив о несоответствии его правительства результатам выборов.

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