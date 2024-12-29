Экс-президент Молдавии Додон предложил объединение оппозиции для смены власти

Tекст: Мария Иванова

Додон обратился к оппозиционным партиям республики с призывом объединить усилия для смены власти. Как сообщает РИА «Новости», он подчеркнул, что деятельность правящей партии «Действие и солидарность» не соответствует интересам народа.

В интервью порталу «Трибуна» Додон заявил: «Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, будь они правыми, центристскими или левыми, с призывом сосредоточить свои усилия на борьбе с диктаторской и ксенофобской партией у власти, я имею в виду партию «Действие и солидарность».

Игорь Додон выразил надежду, что оппозиционные партии осознают опасность режима правящей партии, который, по его мнению, ведет страну к бедности и страху. Он отметил, что объединение оппозиции может привести к устранению «Действия и солидарности» из власти и, возможно, к ее запрету.

На прошлых президентских выборах победу одержала Майя Санду от партии «Действие и солидарность». Однако, несмотря на поддержку диаспоры, внутри страны ее соперник Александр Стояногло получил больше голосов. Оппозиция обвиняет ее в пренебрежении волей внутренних избирателей.

Отметим, что в воскресенье компания «Тираспольтрансгаз» отключила от газоснабжения 12 госучреждений, подконтрольных Кишиневу, в населенных пунктах зоны безопасности.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан накануне пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду.