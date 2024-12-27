Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.0 комментариев
Благотворительный фонд «Страна для детей» помог более 18 тыс. человек в 2024 году
Благотворительный фонд «Страна для детей» подвел итоги работы за год, отметив поддержку 18 тыс. детей и семей, оказанную им помощь в реабилитации и санаторно-курортном лечении, а также реализацию социально значимых проектов.
Благотворительный фонд «Страна для детей» подвел итоги своей работы за год. Фонд, созданный в рамках программы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, акцентировал внимание на оказании помощи более 18 тыс. человек, включая детей и семьи из новых и приграничных территорий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мария Львова-Белова отметила, что совместная работа с фондом показала, как профессионализм и сплоченность команды могут значительно улучшить условия жизни детей и семей. Директор фонда Алексей Петров подчеркнул, что главным достижением стали сами люди, включая партнеров и волонтеров, которые обеспечили результат. Фонд также реализовал акцию «Безопасность детства», в ходе которой было устранено более 78 тыс. нарушений на общественных площадках по всей стране.
Среди ключевых достижений фонда было предоставление санаторно-курортного лечения более 360 детям из различных регионов России. Также были успешно проведены лагерные смены «Послезавтра», в которых приняли участие свыше 3 тыс. детей и подростков. Фонд активно участвовал в обработке заявлений от семей в трудной жизненной ситуации, заключив более 180 договоров на пожертвования.