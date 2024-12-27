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В Бурятии начали перевод словаря тибетского языка на русский и монгольский
В Бурятии стартовал перевод тибетского словаря Чойдага Бадмажапова на русский и монгольский
В Бурятии стартовал проект по переводу толкового словаря тибетского языка «Термины – ясные слова» на монгольский и русский языки, который продлится три-четыре года.
В Бурятии, в Иволгинском дацане, началась международная конференция, посвященная переводу толкового словаря тибетского языка «Термины – ясные слова» на монгольский и русский языки, передает РИА «Новости». Проект, который продлится от трех до четырех лет, объединил преподавателей Буддийского университета, лам из Бурятии и Монголии, а также ученых из других регионов.
На открытии мероприятия Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев отметил значимость работы: «Чойдаг лама растолковал 25 тысяч тибетских слов, разъяснил каждое слово... Работа предстоит долгая...». В проекте по переводу на русский язык участвуют представители Калмыкии и Бурятии, а на монгольский язык – ламы из Монголии.
Чойдаг лама Бадмажапов, уроженец Бурятии, после обучения в Тибете достиг высшей ученой степени в буддизме и составил словарь, признанный мировым научным сообществом. Этот словарь издавался шесть раз в Китае и является важным инструментом для многих ученых и лам по всему миру.
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