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Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию
Изготовленную из человеческой кости ритуальную флейту с чехлом из человеческой кожи перехватили московские таможенники при отправке в Германию, рассказали в пресс-службе ФТС.
Согласно сообщению пресс-службы, сотрудники Центральной почтовой таможни с помощью рентгеновской установки обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости, передает РИА «Новости».
Там добавили, что в ходе досмотра из посылки достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.
Бандероль была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия), в декларации указано, что пересылается музыкальный инструмент.
Как добавили в ведомстве, экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод, он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Таможня добавила, что изделие культурной или палеонтологической ценности не представляет.
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