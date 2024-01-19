Флейту из человеческой кости перехватили по пути из России в Германию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, сотрудники Центральной почтовой таможни с помощью рентгеновской установки обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), изготовленную из человеческой кости, передает РИА «Новости».

Там добавили, что в ходе досмотра из посылки достали завернутую в газету полую кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.

Бандероль была отправлена из Москвы в Нюртинген (Германия), в декларации указано, что пересылается музыкальный инструмент.

Как добавили в ведомстве, экспертиза установила, что это ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод, он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Таможня добавила, что изделие культурной или палеонтологической ценности не представляет.

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