Турист пытался вылететь из Екатеринбурга с чемоданом икры

По итогам проверки рейса Екатеринбург-Хельсинки таможенники изъяли 38 килограммов красной икры у пассажира, сообщили в Уральском таможенном управлении.

Сообщается, что икра была расфасована по пяти брикетам из пенопласта и лежала в чемодане. Кроме того, в нем было пять полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 килограммов, передает РИА «Новости».

Хозяин чемодана объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию.

Вместе с тем, по словам заместителя начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Сергея Боровика, икра является стратегическим ресурсом, который можно беспрепятственно вывозить из страны массой не более 5 килограммов.

«Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 граммов и только в заводской упаковке», – подчеркнул он.

В отношении мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара.

Икру поместили на хранение в специальные помещения склада. Дальнейшую судьбу икры решит суд.