Путин назвал ответственных за вопросы с жилищными сертификатами в приграничье

Путин: Вопросы с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях должны решаться местными властями

Tекст: Валерия Городецкая

Общаясь с журналистами после саммита ЕАЭС, Путин отметил, что местные и региональные власти должны вести диалог с жителями для эффективного решения проблем, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность этого подхода, отвечая на вопрос о планах федеральных властей по введению жилищных сертификатов в Белгородской области. Президент указал, что задача федеральных органов, включая Министерство финансов, заключается в выделении необходимого финансового ресурса для регионов. «У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону», – добавил Путин.

В ноябре в Курской области началась выдача сертификатов на жилье для людей, покинувших свои дома из-за ситуации на приграничной территории в августе 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в четверг сообщил, что в Курской области 4,6 тыс. человек получили жилищные сертификаты.