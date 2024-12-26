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Путин назвал ответственных за вопросы с жилищными сертификатами в приграничье
Путин: Вопросы с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях должны решаться местными властями
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость решения вопросов с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях на региональном уровне.
Общаясь с журналистами после саммита ЕАЭС, Путин отметил, что местные и региональные власти должны вести диалог с жителями для эффективного решения проблем, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул важность этого подхода, отвечая на вопрос о планах федеральных властей по введению жилищных сертификатов в Белгородской области. Президент указал, что задача федеральных органов, включая Министерство финансов, заключается в выделении необходимого финансового ресурса для регионов. «У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону», – добавил Путин.
В ноябре в Курской области началась выдача сертификатов на жилье для людей, покинувших свои дома из-за ситуации на приграничной территории в августе 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в четверг сообщил, что в Курской области 4,6 тыс. человек получили жилищные сертификаты.