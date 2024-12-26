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    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    1 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 20:59 • Новости дня

    Путин назвал ответственных за вопросы с жилищными сертификатами в приграничье

    Путин: Вопросы с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях должны решаться местными властями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость решения вопросов с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях на региональном уровне.

    Общаясь с журналистами после саммита ЕАЭС, Путин отметил, что местные и региональные власти должны вести диалог с жителями для эффективного решения проблем, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул важность этого подхода, отвечая на вопрос о планах федеральных властей по введению жилищных сертификатов в Белгородской области. Президент указал, что задача федеральных органов, включая Министерство финансов, заключается в выделении необходимого финансового ресурса для регионов. «У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону», – добавил Путин.

    В ноябре в Курской области началась выдача сертификатов на жилье для людей, покинувших свои дома из-за ситуации на приграничной территории в августе 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее в четверг сообщил, что в Курской области 4,6 тыс. человек получили жилищные сертификаты.

    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин выразил готовность России поставлять газ в ЕС через Польшу
    Путин выразил готовность России поставлять газ в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин ввел ежемесячные выплаты детям пленных военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных социальных выплатах для детей военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических операций или службы в Сирии.

    Эти выплаты будут установлены с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира подразделения, но не ранее 1 декабря 2024 года, передает ТАСС.

    Как отмечается в документе, размер выплаты будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте России. При этом на другие социальные выплаты данное пособие оказывать влияния не будет.

    Ранее Путин отметил необходимость ускорить процесс выплат семьям военнослужащих, попавших в плен, и подчеркнул важность своевременного информирования таких семей. В понедельник правительство России приняло решение о равных выплатах для участников СВО и защитников приграничных территорий, таких как Курская область.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    26 декабря 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин утвердил десятикратное увеличение штрафов за проезд грузовиков под запрещающий знак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, увеличивающий в десять раз штрафы за проезд грузовиков под запрещающий знак, с 500 до 5 тыс. рублей.

    Путин в четверг подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения для грузовых транспортных средств, передает ТАСС. В соответствии с новым законом, штраф за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, увеличивается с 500 до 5 тыс. рублей.

    В Москве и Петербурге суммы штрафов также изменились, но их значения будут отличаться от общих по стране. Нарушители в этих городах будут обязаны уплатить 7,5 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. рублей. Закон также предусматривает наказание за повторные нарушения: размер штрафа составит 10 тыс. рублей и будет единым для всей России.

    Кроме того, Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости на 50%.

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    26 декабря 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин продлил кредитные каникулы для участников СВО

    Путин продлил срок кредитных каникул для участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России подписал закон, продлевающий возможность кредитных каникул для участников СВО и их семей до конца 2025 года.

    Путин подписал новый закон, обязывающий кредиторов предоставлять кредитные каникулы участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям до 31 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

    Прежде заемщики могли обращаться за предоставлением кредитных каникул в любой момент, но не позднее 31 декабря 2024 года. Новый закон изменяет этот срок, продлевая возможность обращения до 31 декабря 2025 года. Документ уже официально опубликован.

    Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 180 дней.

    Ранее Путин утвердил закон, который позволяет списывать просроченные кредиты до 10 млн рублей для участников специальной военной операции и их супругов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы положены участникам СВО и их семьям.

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    26 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин и Лукашенко провели полуторачасовую встречу после саммита СНГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели полуторачасовую встречу после неформального саммита глав государств СНГ, который прошел под Петербургом.

    Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом «Пул Первого», близким к президентской пресс-службе, в среду лидеры государств СНГ общались в течение девяти с половиной часов. После отъезда остальных участников саммита Лукашенко и Путин продолжили обсуждение наедине без посторонних лиц, передает ТАСС.

    Напомним, Лукашенко прибыл в Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета. Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Путин подписал закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    26 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    Путин назвал ЕАЭС самостоятельным центром многополярного мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) утвердился как один из самостоятельных центров многополярного мира.

    Он отметил, что ЕАЭС продолжает динамично развиваться, подтверждая свою роль в мировых процессах.

    «Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться», – заявил он, передает ТАСС.

    Путин отметил, что благодаря ЕАЭС происходит расширение торговли и инвестиционных обменов, а также углубляются кооперационные связи. По его словам, это сотрудничество способствует наращиванию деловых контактов и приносит реальную пользу для каждого из членов объединения.

    Ранее премьер России Михаил Мишустин обозначил пять приоритетов ЕАЭС до 2045 года, включая обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами для укрепления продовольственной и энергетической безопасности, а также укрепление транспортной взаимосвязанности и создание общего пространства для технологического сотрудничества и общего финансового рынка.

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    26 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин обязал указывать условия кредитов в их рекламе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, требующий указывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов в их рекламе, что должно помочь заемщикам принимать обоснованные финансовые решения.

    Согласно новому закону, реклама кредитов, содержащая хотя бы одно условие, влияющее на их полную стоимость, должна включать предупреждение: «Изучите все условия кредита (займа)» с указанием на ресурс кредитора, где детально представлены все условия, передает ТАСС.

    Кроме того, продолжительность такого предупреждения в радио, телевизионной и видеорекламе должна составлять не менее трех секунд. При распространении в видеоформате предупреждающему сообщению необходимо выделить не менее 5% площади кадра.

    Закон также уточняет, что если реклама кредитных услуг включает информацию о процентных ставках, то она должна содержать данные о диапазонах значений полной стоимости кредита и фразу «полная стоимость кредита (займа)». Помимо этого, реклама должна содержать предупреждающую фразу с рекомендацией потенциальным заемщикам оценить свои финансовые возможности и риски.

    Ранее правительство утвердило новую возможность для граждан самозапрещать выдачу потребительских кредитов, постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года. Замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин предложил обязать новых заемщиков проходить тест на финансовую грамотность для снижения количества импульсивно взятых кредитов.

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    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    26 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин положительно оценил итоги заседания лидеров ЕАЭС

    Путин сообщил о достигнутом консенсусе лидеров стран ЕАЭС на заседании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе был достигнут необходимый консенсус по ряду вопросов, что отметил президент России Владимир Путин.

    Президент отметил, что удалось достичь необходимого консенсуса по обсуждаемым вопросам, а также договориться о продолжении работы по некоторым из них. Это заявление Путин сделал, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в полном составе, сообщает ТАСС.

    В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На заседании в узком составе присутствовали лидеры этих стран, за исключением премьер-министра Армении, который участвовал в обсуждении по видео-конференц-связи. Это позволило всем сторонам активно участвовать в обсуждении актуальных вопросов и выработке совместных решений.

    Ранее Путин подчеркивал, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится важным центром в многополярном мире.

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    26 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    Путин подвел итоги неформального саммита СНГ

    Путин подвел итоги неформального саммита СНГ и заседания ЕАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время общения с прессой обозначил итоги саммита СНГ и заседания ЕАЭС.

    «Что касается работы последних двух дней, то можно сказать коротко – мы стали ближе друг к другу», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Путин также обратил внимание на то, что рост экономики России за 2024 год составил почти 4%.

    «В еврозоне, вы знаете, 1% [экономического] роста, а в Беларуси – 5,4-5,5% по результатам года. В России мы тоже в целом довольны результатами – 3,9%, скорее всего, будет под 4%, но в Беларуси 5,5% – это хороший результат», – сказал он.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, отметив при этом стабильность экономики страны и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.

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      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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