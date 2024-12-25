Дюков сообщил о матчах сборной России с европейскими командами в 2025 году

Дюков: Российская сборная по футболу проведет матчи с командами Европы в марте и июне 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Дюков сообщил РИА «Новости» о планах сборной России провести товарищеские матчи с европейскими командами в марте и июне 2025 года. Это стало возможным благодаря свободным окнам в календаре, сформированному по итогам жеребьевки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Возможными соперниками российских футболистов могут стать команды Белоруссии, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», – заявил Дюков.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В 2023 году эти организации подтвердили, что санкции останутся в силе до завершения СВО.

С момента введения санкций сборная России успела провести 13 матчей, два из которых состоялись с европейскими соперниками – Сербией и Белоруссией. Оба матча завершились победой российской команды со счетом 4:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях, сообщил президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что Германия выступает за возвращение России на международные спортивные соревнования, тогда как около 30% стран против этого.

Между тем почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.