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Госдума предупредила о вреде переедания и алкоголя
Председатель комитета Госдумы призвал россиян избегать переедания и алкоголя
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рекомендовал россиянам не переедать и не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники, чтобы избежать белкового токсикоза и других неприятных последствий.
Леонов дал рекомендации россиянам о том, как избежать проблем со здоровьем. «Советы простые – ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками – будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать. Надо спокойно в удовольствие встретить Новый год. Каких-то излишеств лучше не делать, и не только в Новый год, а в целом», – сказал Леонов, передает «Газета.Ru».
Глава комитета также обратил внимание на необходимость умеренного употребления алкогольных напитков в праздники. Он подчеркнул, что «надо быть аккуратными с алкогольными напитками, стараться соблюдать меру. Каждый свою меру, я думаю, знает, поэтому придерживайтесь этих простых советов, и все будет хорошо». Депутат отметил, что соблюдение простых правил поможет избежать неблагоприятных последствий для здоровья.
Эти рекомендации касаются не только новогодних праздников, но и других торжеств в течение года. По мнению Леонова, умеренность и здравый подход к еде и алкоголю позволят сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова советовала выбирать в новогоднюю ночь вино или крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они считаются более безопасными для организма по сравнению с коктейлями.