ФСБ задержала четверых поджигателей автомобилей во Владимирской области

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, задержаны четыре исполнителя, а организатор объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Дела возбуждены по статьям о совершении террористического акта и государственной измене. Кроме того, в отношении москвича 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

По версии следствия, фигуранты договорились о совершении серии поджогов автомобилей на территории Владимирской области в августе–сентябре 2023 года. Установлено, что они планировали также сбор информации об объектах энергетической и транспортной инфраструктуры в Московской и Владимирской областях.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с немецким паспортом, готовившего подрыв ж/д путей за вознаграждение от украинских спецслужб.