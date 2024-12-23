В Абакане после взрыва на заводе возбуждено уголовное дело

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, в Абакане возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Взрыв произошел на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод», где погибли два человека и четверо получили ранения. Следователи и криминалисты активно работают на месте происшествия.

По предварительным данным, двое из четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел около полудня 23 декабря, когда сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цехе завода. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ рассматривается как возможная причина трагедии.

Компании «Корпорация Лесмаш», занимающейся производством металлопродукции и ремонтом промышленной техники, было поручено выяснить причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура региона также начала проверку по факту случившегося, чтобы оценить соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее в пресс-службе главы республики сообщили, что на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, погибли два человека, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.