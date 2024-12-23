Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
Татарстан снял режим ЧС после атаки дронов на Казань
В Татарстане сняли режим ЧС после атаки дронов на высотные здания Казани
В Татарстане сняли режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за атаки дронов на Казань.
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Татарстане после атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань, официально снят, сообщает пресс-служба главы республики Татарстан, передает РИА «Новости». Распоряжение о снятии режима было подписано раисом республики 23 декабря.
Режим ЧС касался органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайное положение было введено после того, как утром 21 декабря на Казань была совершена атака с использованием БПЛА. Было зафиксировано восемь прилетов, что привело к повреждениям двух высотных зданий в жилых комплексах и двух малоэтажных домов. Также дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий в городе.
Власти заверили, что в результате атаки погибших и пострадавших нет. В настоящий момент ситуация нормализовалась, и органы власти продолжают работу в штатном режиме.
Президент России Владимир Путин накануне пригрозил ответными действиями после атаки Вооруженных сил Украины на Казань.