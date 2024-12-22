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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    48 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 14:38 • Новости дня

    Путин пригрозил ответными разрушениями за атаку на Казань

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пригрозил многократными разрушениями противнику после атаки ВСУ на Казань, подчеркнув неизбежность ответных действий.

    «Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал Путин, комментируя атаку на Казань в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 16:47 • Новости дня
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные в ИК могут получить российский паспорт после заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Министерство внутренних дел предоставило официальные разъяснения по вопросу выдачи паспортов гражданам, отбывающим наказание в исправительной колонии №26 в Самарской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Миграционный пост».

    В МВД объяснили, что согласно ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отказа в приеме в гражданство РФ. Исключение составляют случаи, когда осужденный заключил контракт с Минобороны для службы в зоне проведения специальной военной операции или проживал на территориях, вошедших в состав России в 2022 году, и отказался от гражданства Украины.

    В МВД подчеркнули, что в других случаях получение паспорта заключенными невозможно. Ведомство также отметило, что контролирует вопросы, связанные с приобретением гражданства, а за незаконные действия в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.

    Эти разъяснения даны в ответ на развернувшуюся дискуссию о вручении российских паспортов заключенным в этой колонии.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин призвал не пугать третьей мировой войной

    Путин заявил, что пугать третьей мировой войной не надо

    Путин призвал не пугать третьей мировой войной
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    «Вы знаете, не надо никого пугать», – ответил он на вопрос о текущих международных напряжениях, передает ТАСС.

    «Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется – ну, пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!» – добавил президент РФ. По его словам, «когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно искать компромиссы». «Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов», – заключил Путин.

    «Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», – сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности налаживания российско-американских отношений.

    По его словам, в международных отношениях все меняется, остаются неизменными только интересы, в данном случае – «интересы России и ее народа». «Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – отметил Путин.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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    21 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона, Москва призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».

    МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.

    Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (13)
    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    21 декабря 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин поговорил с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань

    Президент Путин поговорил с Миннихановым после атаки украинских дронов на Казань

    Путин поговорил с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Казань, обсудил ее с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что президент регулярно получает доклады по линии Министерства обороны, включая информацию о нападениях беспилотников. По его словам, Путин дважды в сутки получает отчеты от всех российских военачальников.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, что привело к повреждению жилых домов.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин назвал появление ракеты «Орешник» историческим событием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, отметив ее уникальность и важность.

    ««Орешник» – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия», – заявил глава государства в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер заявил о своих указаниях на производство и испытания ракеты в боевых условиях, несмотря на различные мнения в Министерстве обороны по этому поводу.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

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