Захарова выбрала салат оливье для новогоднего стола

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что на Новый год планирует приготовить с семьей и друзьями традиционный салат оливье, передает РИА «Новости».

Она отметила, что этот салат готовят в больших количествах, чтобы хватило на несколько дней.

«Я не знаю, есть ли наш человек, который на Новый год не будет готовить или есть салат оливье. Готовим его всей семьей. Готовим в больших количествах. Не только на новогодний стол, но так, чтобы хватило на несколько дней», – сказала Захарова.

По словам Захаровой, салат оливье вкуснее всего не в ночь на 1 января, а на следующее утро и даже на 2 января. Она также отметила, что встречать праздник будет в Москве и Подмосковье в окружении семьи и друзей.

Отметим, что даже космонавты на МКС решили приготовить оливье к Новому году.

Между тем салат «Оливье» с колбасой за год в России подорожал в среднем на 10%, достигнув 226 рублей за 800 граммов, причем в Липецкой области его можно приготовить за 179 рублей, что является самым дешевым вариантом, в то время как на Чукотке он обойдется в 524 рубля.