Ветеранам СВО из Москвы и Подмосковья передали автомобили с ручным управлением

Фонд «Защитники Отечества» передал ветеранам СВО из Москвы и Подмосковья автомобили

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что автомобили предоставляются как техническое средство реабилитации. «Мы хотим, чтобы ветераны вели активный образ жизни: занимались спортом, осваивали новые профессии, всей семьей проводили досуг», – подчеркнула она, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что ветераны активно занимаются адаптивным спортом и участвуют в соревнованиях. Он добавил, что в следующем году список видов спорта будет расширен, а ветераны с высокими результатами смогут попасть в паралимпийскую сборную России.

Цивилева также обсудила с ветеранами меры поддержки, включая адаптацию жилья и психологическую помощь. Она рассказала о запуске платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ, содержащей материалы для помощи в случае психологических проблем, и отметила значимость образовательных и спортивных программ.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.