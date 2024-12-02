Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Ветеранам СВО из Москвы и Подмосковья передали автомобили с ручным управлением
Фонд «Защитники Отечества» передал ветеранам СВО из Москвы и Подмосковья автомобили
В Едином центре поддержки участников СВО в Москве прошло вручение автомобилей с ручным управлением шести ветеранам с тяжелой инвалидностью, что позволит им вести более активный образ жизни.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что автомобили предоставляются как техническое средство реабилитации. «Мы хотим, чтобы ветераны вели активный образ жизни: занимались спортом, осваивали новые профессии, всей семьей проводили досуг», – подчеркнула она, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что ветераны активно занимаются адаптивным спортом и участвуют в соревнованиях. Он добавил, что в следующем году список видов спорта будет расширен, а ветераны с высокими результатами смогут попасть в паралимпийскую сборную России.
Цивилева также обсудила с ветеранами меры поддержки, включая адаптацию жилья и психологическую помощь. Она рассказала о запуске платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ, содержащей материалы для помощи в случае психологических проблем, и отметила значимость образовательных и спортивных программ.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.