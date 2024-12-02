Ка-52М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области

Tекст: Максим Попов

Как отметили в военном ведомстве, экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, успешно атаковал позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет нанес удар авиационными ракетами, поразив личный состав и опорный пункт противника, передает РИА «Новости».

После удара экипажи вертолетов осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, применяя тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил, что все цели ВСУ были уничтожены.

До этого офицер Минобороны сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области.