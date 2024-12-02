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Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области
ВСУ использовали большое количество техники в атаках на российские позиции в Курской области
Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.
По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».
«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.
Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.