Кузнецова: Критерии выдачи пособий на ребенка должны быть более гибкими

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале Кузнецова обратила внимание на важность демографических вопросов для России. Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин указал на необходимость начинать и заканчивать рабочий день с решения этих задач. «Этот фундаментальный ориентир развития нашей страны обусловлен не только сегодняшней ситуацией, а должен таковым оставаться всегда», – написала она.

Кузнецова отметила, что для поддержания демографического баланса необходимо расширять меры поддержки многодетных семей, которые сейчас составляют почти 2,5 млн. В этих семьях воспитывается каждый четвертый ребенок в стране. Также она указала на актуальность пересмотра критериев нуждаемости при выдаче пособий и сообщила, что уже 39 регионов готовы поддерживать семьи без учета этих критериев.

Она добавила, что на федеральном и региональном уровнях необходимо сделать критерии нуждаемости более гибкими, что позволит расширить меры поддержки и охватить больше семей. Она выразила надежду, что правительство услышит эту задачу после заявлений президента.

Также Кузнецова упомянула, что значительная сумма средств будет выделена на программу материнского капитала, которая является уникальным российским решением. По ее словам, более 1 трлн 700 млрд рублей будет направлено на нее в течение трех лет, и в следующем году этой поддержкой воспользуются более 1 млн семей.

Для комплексного развития семейной политики Кузнецова предложила просемейный подход в реализации всех программ и планов на различных уровнях. Она считает, что вопросы суверенитета и демографии являются фундаментом благополучия страны.

Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции назвал вопрос демографии одним из ключевых для России.