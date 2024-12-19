Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Путин заявил о пропущенных спецслужбами ударах по Дугиной и Кириллову
Путин заявил о пропуске спецслужбами ударов по Дугиной и Кириллову
Президент России Владимир Путин заявил, что российские правоохранители и спецслужбы допустили атаки на журналистку Дарью Дугину и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, указав на террористический характер действий киевского режима.
Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой российских правоохранительных органов и спецслужб, которые, по его мнению, допустили атаки на журналистку Дарью Дугину и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».
«К сожалению, это покушение (на Кириллова) является не единичным, и не только на военнослужащих… И на журналистов покушение, и на общественных деятелей покушение. Достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ признало, что убийство Кириллова не принесло Киеву никакой пользы, ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины, причастных к убийству Кириллова, а также началась проверка законности нахождения предполагаемого исполнителя теракта против Кириллова в России.