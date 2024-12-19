Путин: Все строящееся в России жилье по системе эскроу-счетов будет достроено

Путин гарантировал, что строящееся по эскроу-счетам будет достроено

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заверил, что все строящееся жилье по системе эскроу-счетов будет завершено в срок, передает ТАСС.

Президент отметил, что на эскроу-счетах накоплено более 7 трлн рублей, что составляет более 65% от необходимой суммы для завершения всех строек.

Путин подчеркнул, что граждане, которые профинансировали строительство жилья через эту систему, могут быть уверены в том, что все объекты будут достроены.

«Я почти гарантированно могу утверждать, что это жилье будет построено. Никто не останется без квартир. Потому что задел сделан, деньги есть на этих счетах, они защищены», – заявил глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Ранее Владимир Путин заявил, что лимитов по семейной ипотеке не будет.