Переоснащение наземных СЯС на новые ракетные комплексы завершили в России

Tекст: Ольга Иванова

Герасимов сообщил, что перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил (СЯС) на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы полностью завершено, передает ТАСС.

Герасимов подчеркнул, что Минобороны продолжает укреплять обороноспособность страны, совершенствуя подготовку личного состава и методы управления войсками и оружием. Он отметил: «Основой безопасности страны является ядерная триада. На сегодня в наземной группировке СЯС полностью завершено перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы».

Кроме того, начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные СЯС. Герасимов сообщил, что продолжается модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95МС, которые оснащаются более мощными двигателями и новым бортовым оборудованием.

Начальник Генштаба также указал, что около 95% вооружения в стратегических ядерных силах РФ являются современными. Это свидетельствует о высоком уровне технической оснащенности СЯС.

Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500. Новая система способна решать задачи стратегической противоракетной обороны, что значительно усилит возможности противоракетной защиты России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России в рамках учений Steadfast Defender, а также развернула ракетный комплекс «Дарк Тифон» на острове Борнхольм.