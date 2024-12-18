В подмосковной квартире отловили более 130 голодных декоративных крыс

В подмосковном Воскресенске в квартире отловили более 130 голодных декоративных крыс

Tекст: Мария Иванова

Более 130 декоративных крыс были отловлены в квартире в Воскресенске, сообщает РИА «Новости».

Надежда Ефремова рассказала, что изначально им сообщили о меньшем количестве грызунов. В конце первого дня была отловлена 131 крыса, на следующие выходные – еще пять. Всего отловлено 136 крыс, среди которых были и новорожденные.

Часть крыс Надежда Ефремова оставила у себя, остальные были распределены по различным сообществам в такие города, как Санкт-Петербург, Самара и Уфа. Некоторые крысы уже нашли новый дом, остальные продолжают пристраиваться в добрые руки. Ефремова сообщила, что во время отлова многие крысы были обезвожены и голодны, но сейчас их состояние значительно улучшилось.

Некоторые взрослые самки были стерилизованы для предотвращения дальнейшего размножения. В квартире остаются одна-две крысы, и спасатели надеются поймать их на следующих выходных.

Ранее в Москве ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который съел 20 шоколадок с оберткой, до этого сообщалось, что в Москве ветеринар также спасла корги, съевшую почти килограмм щебня, политого маринадом от шашлыка.