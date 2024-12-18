У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.10 комментариев
Российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ДНР
Российские силы форсировали реку Мокрые Ялы в ходе боев за село Сторожевое в ДНР
Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы, добившись тактического успеха в боях за село Сторожевое, расположенное к югу от Великой Новоселки в ДНР, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.
По его словам, российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ходе боев за населенный пункт Сторожевое, который находится в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
Переход реки Мокрые Ялы имеет стратегическое значение для продолжения наступательных операций в данном регионе. Бои в этом районе продолжаются.
Ранее ВС России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около семи га леса от украинских сил. Также российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Кроме того, российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината.