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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

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    18 декабря 2024, 07:59 • Новости дня

    Российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ДНР

    Российские силы форсировали реку Мокрые Ялы в ходе боев за село Сторожевое в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы, добившись тактического успеха в боях за село Сторожевое, расположенное к югу от Великой Новоселки в ДНР, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ходе боев за населенный пункт Сторожевое, который находится в районе Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Переход реки Мокрые Ялы имеет стратегическое значение для продолжения наступательных операций в данном регионе. Бои в этом районе продолжаются.

    Ранее ВС России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около семи га леса от украинских сил. Также российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Кроме того, российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината.

    17 декабря 2024, 11:32 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след

    Ветеран ФСБ Филатов: Убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима

    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нахождение самоката около подъезда в снежном декабре, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более он понимал, что находится в зоне риска, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

    «Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Вообще, украинский след был виден и ранее в терактах против наших российских военных, правоохранителей, представителей власти, журналистов. Это такая полномерная и, к сожалению, иногда успешная для них работа против нас», – добавил собеседник.

    «И еще один момент: в силу погоды на самокатах уже никто не ездит, сезон закончился. Кроме того, днем ранее был снегопад. И нахождение самоката около входа, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более Кириллов наверняка понимал, что находится в зоне риска», – заключил Филатов.

    Во вторник утром начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погиб также и помощник Кириллова.

    Взрыв прогремел около 06.12 мск, мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

    Игорь Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года. Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уважение к деятельности Кириллова. В своем Telegram-канале она подчеркнула его вклад в разоблачение преступлений, связанных с химическим оружием и деятельностью биолабораторий. По ее словам, Кириллов долгое время системно разоблачал натовские провокации с использованием химического оружия в Сирии и манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами, включая инциденты в Солсбери и Эймсбери.

    Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.

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    17 декабря 2024, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

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    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

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    18 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    Российские войска зачистили «южнокураховский котел»

    Рогов сообщил о зачистке российскими войсками «котла» под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска завершили операцию по зачистке «южнокураховского котла» от украинских боевиков передает РИА «Новости».

    По его словам, одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы в ходе операции.

    Ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР.

    До этого сообщалось, что сотни украинских солдат были заблокированы в Курахово.

    Минобороны сообщило, что в результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.

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    18 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Мощный взрыв и детонация зафиксированы в Павлограде на Украине

    Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Павлограда Днепропетровской области зафиксирован взрыв, сопровождавшийся сильной детонацией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В пригороде Павлограда Днепропетровской области произошел взрыв. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о сильной детонации на северо-восточной стороне города, передает РИА «Новости».

    Также второй взрыв произошел в том же направлении, однако на этот раз детонации не последовало. По его словам, на место происшествия выехали кареты скорой помощи.

    Кроме того, Лебедевсообщил об ударе в пригороде Сум, который, предположительно, пришелся по месту дислокации ВСУ, связанном с образовательным учреждением. Здесь также произошло второе попадание, однако подробности о последствиях не уточняются.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в результате чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением.

    Также сообщалось, что во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.

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    18 декабря 2024, 01:52 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Подполье сообщило об ударах по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области на Украине, передает РИА «Новости».

    «Бронетехника... В аэродром в Староконстантинове тоже прилетело», – добавил он.

    Кроме того, удары были нанесены и в пригороды Киева, Обухова и Вышгорода. Лебедев уточнил, что в Вышгороде, предположительно, находились около 30 иностранных наемников.

    Также источники подполья сообщили о прилете в пригороде Харькова по скоплению военной техники.

    Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области, также говорилось об ударах по пригороду Сум по месту дислокации ВСУ.

    До этого украинские СМИ оповестили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением.

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    17 декабря 2024, 08:29 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля под Кременной

    Марочко: ВС России очистили от ВСУ 7 га леса юго-западнее Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около 7 га леса от украинских сил.

    Российские войска расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, передает РИА «Новости». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это стало возможным благодаря уничтожению передовых позиций украинских сил.

    Марочко подчеркнул, что за последние несколько суток российские войска очистили около семи гектаров кременского леса от националистов. Он также добавил, что противник понес значительные потери, включая как санитарные, так и безвозвратные. В частности, потери составили до роты личного состава и более десяти единиц различной бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами, а ранее сообщалось, что три солдата ВСУ погибли под Кременной из-за разрыва мины в миномете. Российские войска завладели инициативой под Сватово и Кременной, укрепляя свои позиции в этом регионе.

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    17 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    В Гуляйполе нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ

    По пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе нанесен удар

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Гуляйполя, подконтрольного Киеву, нанесен удар по пункту временной дислокации украинских военных, где, по данным пророссийского сопротивления, находились от 50 до 100 военнослужащих ВСУ.

    Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Гуляйполе, на подконтрольной Киеву части Запорожской области был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет, отмечает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что территория, на которую пришелся удар, закрыта блокпостами.

    По словам Лебедева, в районе Гуляйполя также были нанесены несколько артиллерийских ударов. Артиллерия работала по юго-восточной окраине города, где располагаются дачи. Лебедев добавил, что с этой территории периодически ведет огонь украинская артиллерия, и один из ударов сопровождался сильной детонацией, которую слышали в центре Гуляйполя.

    Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты. В настоящее время более 70% территории области контролируется Россией, включая временный административный центр, город Мелитополь, в то время как город Запорожье и прилегающие районы остаются под контролем украинских войск.

    Ранее ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.

    Между тем инженерные группы ВСУ не смогли выполнить задачи в районах Мирного, Луговского и Гуляйполя благодаря действиям группировки войск «Восток», которые также пресекли подвоз боеприпасов.

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    18 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом

    Марочко: Российские силы ликвидировали группу наемников западнее Оскола под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили группу иностранных наемников из 12 человек в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что идентификация уничтоженных не представляется возможной из-за отсутствия документов и жетонов, что может говорить о причастности к наемникам или иностранным спецподразделениям, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что после детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов.

    Эксперт уточнил, что подобные находки часто свидетельствуют о присутствии иностранных наемников или спецподразделений с участием иностранцев.

    Ранее Марочко заявил, что российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты.

    ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.

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    18 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Госдеп: Никто не диктует Киеву, когда начинать переговоры

    Миллер заявил, что никто извне не диктует Киеву время начала переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обладает правом самостоятельно решать вопрос о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и никто извне не может диктовать ему условия или сроки, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что США считают, что никто не имеет права диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Его слова стали ответом на заявление избранного американского президента Дональда Трампа, который отметил, что Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.

    Миллер подчеркнул, что «никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры». Он отметил, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах. По его мнению, мировое сообщество не имеет полномочий принуждать Украину к началу переговорного процесса.

    Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Зеленский должен быть готов к заключению сделки по Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о планах начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта.

    Также Трамп заявил, что в этом вопросе достигнут «небольшой прогресс».

    Между тем, представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева.

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    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

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    17 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 260 военных за сутки на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили порядка 260 военнослужащих, уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых двух бригад терробороны ВСУ около Гуево, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Погребков, Русского Поречного, Свердликово и Старой Сорочины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Колмаков, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Черкасского Поречного, Беловод, Журавки и Павловки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 бронемашин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВСУ потеряли в Курской области до 540 военных и танк.

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

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    17 декабря 2024, 22:25 • Новости дня
    Над Брянской областью уничтожен беспилотник

    В Брянской области силы ПВО уничтожили беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Силы ПВО уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата была пресечена над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Богомаза. Беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО России.

    В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные последствия.

    Напомним, 15 декабря в небе над Туапсинским районом Краснодарского края ПВО отбили атаку украинских дронов.

    Ранее российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских БПЛА, включая 13 над Черным морем, а также по одному в Белгородской и Курской областях.

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