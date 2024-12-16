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Путин присвоил 1307-му полку звание «гвардейский»
Путин отметил 1307-й мотострелковый полк званием «гвардейский» за героизм
1307-й мотострелковый полк получил почетное звание «гвардейский» за проявленный героизм и мужество, а 96-я бригада разведки получила наименование «Нижегородская» по указу Путина.
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 1307-му мотострелковому полку и «Нижегородская» 96-й отдельной бригаде разведки, передает ТАСС. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документе сказано: «Постановляю присвоить 1307-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его 1307-й гвардейский мотострелковый полк». Такое наименование было присвоено полку за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Также указом президента почетное наименование «Нижегородская» получила 96-я отдельная бригада разведки. Теперь ее будут именовать 96-я отдельная Нижегородская бригада разведки. Эти изменения подчеркивают значимость и заслуги данных подразделений в укреплении обороноспособности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, а также Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Путин ранее подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде им. Захарченко за героизм и мужество в боевых действиях.