Министр обороны Белоусов предложил учесть московский опыт ПВО в других регионах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белоусов заявил, что успешный опыт создания системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице должен быть учтен при ее развертывании в других регионах России, сообщает ТАСС. По его словам, вопросы ПВО будут обсуждаться на закрытом заседании Коллегии Министерства обороны.

Белоусов отметил, что российские средства ПВО показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции (СВО), сбив за текущий год 86 крылатых ракет Storm Shadow, 215 баллистических ракет АТАCMS и более 27 тыс. беспилотников. Он подчеркнул важность усиления ПВО для защиты критически важных объектов и населенных пунктов.

Министр также признал наличие нерешенных вопросов в этой области, которые будут предметно обсуждаться на заседании. Белоусов подчеркнул, что развитие ПВО остается приоритетной задачей для обеспечения безопасности страны.



