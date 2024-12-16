Минобороны решило усилить статус офицерского корпуса

Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

«Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».