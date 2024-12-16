Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Минобороны решило усилить статус офицерского корпуса
Белоусов рассказал о планах Минобороны по укреплению престижа офицеров
Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о планах укрепить авторитет офицерского корпуса и модернизировать систему военных вузов, включая переоснащение учебных заведений современными вооружениями и техниками.
По его словам, Министерство обороны России планирует укрепить авторитет и социальный статус офицерского корпуса, пишет ТАСС.
Белоусов заявил о важности повышения престижа военной службы и возвращения лучших традиций русской и советской армий. Он подчеркнул необходимость формирования стандартов морально-этических качеств офицеров и возрождения кодекса чести.
Министерство также намерено обновить перечень военно-учетных специальностей и модернизировать систему военных вузов. Белоусов отметил, что новые вооружения и характер будущих военных действий требуют подготовки специалистов для новых военных профессий. Это предполагает переоснащение учебных заведений современными вооружениями и тренажерами.
Важным шагом станет модернизация материально-технической базы военных вузов и укомплектование преподавательского состава офицерами с боевым опытом. В настоящее время в ведомстве числится 39 военно-учебных заведений, включая новое Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тыс. офицеров, что должно удовлетворять кадровые потребности армии в условиях прогнозируемых конфликтов.