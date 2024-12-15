В Курске устроили бесплатные ледовые занятия для переселенцев

Tекст: Ольга Иванова

В Курске организованы бесплатные занятия на льду для переселенцев. Мероприятия проходят в спортивной школе зимних видов спорта «Арена», и участие в них могут принимать как дети, так и взрослые, проживающие в пунктах временного размещения. Все участники имеют возможность час провести на льду, включая прокат спортивного инвентаря, совершенно бесплатно.

Недавно почти 40 человек вышли на лед, включая детей, родителей, бабушек и дедушек. На площадке работает инструктор, который помогает новичкам освоить навыки скольжения. Важную роль в мероприятиях играет Денис Черкасов, бывший хоккеист команды «Кристалл» из Электростали, который после атаки ВСУ переехал из Суджи в Курск. Черкасов активно поддерживает участников, помогая им преодолеть страх и улучшить навыки катания на льду.

Денис Черкасов поделился, что скучает по прежней работе и дому, но работа в спортивной школе позволяет отвлечься от этих мыслей. Он отметил, что в команде «Сокол» сейчас тренируются два мальчика из Суджи, которым нравится заниматься в Курске. В спортивной школе «Арена» приглашают желающих посетить ледовую арену каждую неделю в выходные с 11.30 до 12.30. Заинтересованные могут записаться заранее, позвонив в рабочее время по телефону 57-67-54.